Bredt udvalg af tilbehør, der kan købes separat

Håndblenderen passer til et bredt udvalg af fremragende tilbehør, der sparer tid og energi for travle familier. Den gør selv små køkkener ekstra fleksible ved tilberedning af hjemmelavet mad. Med et simpelt et-tryks udløsersystem kan du nemt og intuitivt skifte mellem det praktiske udvalg af tilbehør. Tilbehøret omfatter en XL-hakker, en kompakt hakker, et piskeris, en kartoffelmoser, en foodprocessor.