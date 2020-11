Optimalt juiceudbytte. Minimalt besvær.

Masser af frisk frugt og grøntsager er vigtigt for vores sundhed og velvære. Men det kan være svært at få nok grøntsager i løbet af dagen. Da vi designede Philips Viva saftpresseren havde vi fokus på at gøre det så nemt som muligt at presse juice. Saftpresseren er kun halvt så stor som vores tidligere modeller*, så du kan lade den stå på køkkenbordet, eller nemt opbevare den i et skab. Takket være saftpresserens design og de glatte overflader kan rengøringen gøres inden for ét minut. Mere juice, mindre besvær - nemt og hurtigt! Se alle fordelene