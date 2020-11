Frisk juice fuld af vitaminer, nu med indstillingen fiber boost.

Friskpresset juice er en nem måde at tilsætte flere grøntsager i kosten på. Da vi lavede Philips Avance saftpresseren, var vores fokus på at gøre det som enkelt som muligt at juice. Saftpresseren har et ekstra stort nedstopperør, som gør at du slipper for at orskære grøntsagerne, og den kraftfulde motor laver juice af selv de hårdeste ingredienser. Denne model har også funktionen FiberBoost. En knap på siden af maskinen regulerer juicens konsisten, hvilket gør, at du kan vælge mellem en frisk, klar juice eller en mere cremet juice med op til 50% flere fibre. Se alle fordelene