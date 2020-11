Pres et glas sundhed

Philips Slowjuicer presser langsomt ingredienserne under højt tryk. Trykket får cellerne til at åbne sig, hvorved der frigøres vigtige vitaminer, fibre, antioxidanter og enzymer. Det tynde, eksklusive design gør, at maskinen er flot at have stående fremme på køkkenbordet. Takket være tilførselsrøret, som er dobbelt så stort som på den foregående model, kræves der meget få forberedelser. Du kan presse større stykker af grøntsager, frugter og blade, og desuden er den supernem at rengøre, da alle slowjuicerens dele kan skylles under rindende vand. Se alle fordelene