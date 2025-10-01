Søgeord

0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

    • Kraftfuld blender til hverdagens smoothies Kraftfuld blender til hverdagens smoothies Kraftfuld blender til hverdagens smoothies
    • Play Pause

      1000 Series Blender

      HR2040/00

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Kraftfuld blender til hverdagens smoothies

      Designet til at forbedre din daglige blendning ved hjælp af en effekt på 350 W og den ydeevne, hvormed kniven kan tilberede alle dine ingredienser og endda knuse is. En jævn blanding på ingen tid med minimal anstrengelse.

      Se alle fordelene

      Lignende produkter

      Se alle Blender

      Gør den til en pakke, og spar penge Gør den til en pakke, og få 1 gratis produkt

      Alle dine behov dækkes af ét køb

      Pakkepris

      Spring over

      Vælg et af følgende: Vælg et af følgende produkter:

      Tilføj tilbehør

      Dette produkt
      1000 Series
      - {discount-value}

      1000 Series

      Blender

      i alt

      recurring payment

      Kraftfuld blender til hverdagens smoothies

      Dit uundværlige køkkenredskab.

      • 350 watt-motoreffekt
      • Beholder på 0,6 l til brug på farten
      • Knuser is og hårde ingredienser
      • Dele, der tåler opvaskemaskine
      350 watt til jævn blendning når som helst

      350 watt til jævn blendning når som helst

      Blend dine daglige smoothies uden besvær takket være den kraftige motor på 350 W. Nyd dine lækre drinks uden klumper på et øjeblik.

      To hastighedsindstillinger til fin blendning

      To hastighedsindstillinger til fin blendning

      Du kan selv styre, hvor hurtigt og fint du vil blende ingredienserne med de to hastighedsindstillinger, så du kan lave perfekte smoothies hver eneste gang.

      Knus is og andre hårde ingredienser

      Knus is og andre hårde ingredienser

      Uanset om du laver en dip eller en sund smoothie, kan din miniblender klare det hele. Fra kiwier til isterninger – blend og knus selv hårde ingredienser.

      Beholder til brug på farten

      Beholder til brug på farten

      Nyd dine smoothies, uanset hvor du er, takket være beholderen. Blend din smoothie, sæt låget på og tag af sted!

      Kompakt design på 10,8 cm.

      Kompakt design på 10,8 cm.

      Takket være det kompakte og moderne design kan du opbevare din miniblender på køkkenbordet, så den er lige ved hånden, selv på hektiske dage.

      Tilbehør, der tåler opvaskemaskine

      Tilbehør, der tåler opvaskemaskine

      Du behøver ikke bekymre dig om rengøring, mens du tilbereder din smoothie. Både glas og knive tåler opvaskemaskine.

      Slidstærke knive i rustfrit stål

      Slidstærke knive i rustfrit stål

      De holdbare knive i rustfrit stål forbliver skarpe i længere tid og fri for rust og misfarvning.

      Uundværlige køkkenredskaber

      Uundværlige køkkenredskaber

      Udforsk resten af vores vigtigste køkkenredskaber, og skab dit køkkenudstyr med det samme design, som giver langvarig ydeevne.

      2 års garanti

      2 års garanti

      Og som en ekstra sikkerhed leveres blenderen med 2 års garanti.

      Tekniske specifikationer

      • Generelle specifikationer

        Primært materiale
        Plast
        Sekundært materiale
        Metal
        Forprogrammerede indstillinger
        Nej
        Funktioner
        Blendning
        Produkttype
        Miniblender
        Antal portioner
        2
        Skridsikre "fødder"
        Ja
        Interface
        Trykknap
        Ledningslængde
        0,85 m
        Opbevaring af ledning
        Nej
        Indbygget tænd/sluk-knap
        Ja
        Justerbar termostat
        Nej
        Strømindikator
        Nej
        Dele, der tåler opvaskemaskine
        Ja
        Indikator for kapacitetsniveau
        Ja
        Kandemateriale
        Plast PP
        Knivmateriale
        Rustfrit stål
        Omdrejninger pr. minut (omdr./min.)
        25000
        Fri for BPA
        Ja
        Pulse-funktion
        Ja
        Knivene kan tages af
        Ja
        Kan knuse is
        Ja
        Kan blende varme ingredienser
        Nej
        Opskriftsbog
        Nej
        Støjniveau (standard)
        LC = 86 dB(A)
        Garanti
        2
        Kompatibel med tørfoder
        Nej
        Selvrensende funktionalitet
        Nej

      • Tekniske specifikationer

        Effekt-
        350 W
        Spænding
        230 V
        Frekvens
        50 Hz
        Antal i pakke
        1
        Batteriprodukt
        Nej
        Klassificering af energieffektivitet
        Nej

      • Kompatibilitet

        Medfølgende tilbehør 1
        Låg til beholder
        Relateret tilbehør 1
        DFU
        Relateret tilbehør 2
        Garantibevis

      • Sikkerhedsfunktion

        Sikkerhedscertificering
        Ja

      • Vægt og mål

        Produktets længde
        10,8 cm
        Produktets bredde
        10,8 cm
        Produktets højde
        36,2 cm
        Produktets vægt
        1,017 cm
        Emballagelængde
        14,1 cm
        Emballagebredde
        23,1 cm
        Emballagehøjde
        25,1 cm
        Emballagens vægt
        1,38 kg

      • Holdbarhed

        Etui
        100 % genbrugt indhold
        Brugervejledning
        100 % genbrugt indhold

      • Oprindelsesland

        Fremstillet i
        Kina

      Badge-D2C

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

      Anbefalede produkter

      Nyligt viste produkter

      Anmeldelser

      Vær den første til at gennemgå dette emne

      Eksklusive tilbud, kun til dig


      En sund livsstil starter her. Tilmeld dig og få glæde af:

      75 kr. på dit første køb.*

      Tidlig adgang til udsalg.

      Tips om sund livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!
      Hvad betyder dette?
      *Klik her for at læse om vores vilkår og betingelser
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rettigheder forbeholdes.

      Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.