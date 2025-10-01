HR2040/00
Kraftfuld blender til hverdagens smoothies
Designet til at forbedre din daglige blendning ved hjælp af en effekt på 350 W og den ydeevne, hvormed kniven kan tilberede alle dine ingredienser og endda knuse is. En jævn blanding på ingen tid med minimal anstrengelse.Se alle fordelene
Blender
Blend dine daglige smoothies uden besvær takket være den kraftige motor på 350 W. Nyd dine lækre drinks uden klumper på et øjeblik.
Du kan selv styre, hvor hurtigt og fint du vil blende ingredienserne med de to hastighedsindstillinger, så du kan lave perfekte smoothies hver eneste gang.
Uanset om du laver en dip eller en sund smoothie, kan din miniblender klare det hele. Fra kiwier til isterninger – blend og knus selv hårde ingredienser.
Nyd dine smoothies, uanset hvor du er, takket være beholderen. Blend din smoothie, sæt låget på og tag af sted!
Takket være det kompakte og moderne design kan du opbevare din miniblender på køkkenbordet, så den er lige ved hånden, selv på hektiske dage.
Du behøver ikke bekymre dig om rengøring, mens du tilbereder din smoothie. Både glas og knive tåler opvaskemaskine.
De holdbare knive i rustfrit stål forbliver skarpe i længere tid og fri for rust og misfarvning.
Udforsk resten af vores vigtigste køkkenredskaber, og skab dit køkkenudstyr med det samme design, som giver langvarig ydeevne.
Og som en ekstra sikkerhed leveres blenderen med 2 års garanti.
