    Kraftfuld stavblender til hverdagens supper.
      1000 Series Stavblender

      HR2522/00

      Samlet vurdering / 5
      Anmeldelser

      Kraftfuld stavblender til hverdagens supper.

      Den nye stavblender har en kraftig motor og et unikt ergonomisk design, og den blender hurtigt og effektivt med et enkelt tryk på en knap. På den måde kan du nemt tilberede sunde, hjemmelavede måltider hver dag.

      Gør den til en pakke, og spar penge

      Vælg et af følgende:

      Kraftfuld stavblender til hverdagens supper.

      Dit uundværlige køkkenredskab.

      • 500 watt-motoreffekt
      • ProMix-teknologi giver de bedste resultater
      • Stænksikker knivafskærmning
      • Bæger på 500 ml
      Kraftfuld 500 W motor

      Kraftfuld 500 W motor

      Takket være den kraftige motor på 500 W kan du tilberede alle dine daglige måltider på ingen tid

      Hurtigere og mere jævn blendning med ProMix-teknologi

      Hurtigere og mere jævn blendning med ProMix-teknologi

      Patenteret teknologi kombinerer vores stærkeste motor med en unik udformet knivenhed og stænkbeskyttelse for optimal bevægelse af maden, nem rengøring og intet rod. Hurtige og jævne resultater hver gang.

      Anti-splash knivbeskyttelse

      Anti-splash knivbeskyttelse

      Den specielle bølgede form på den nederste del af stavblenderen forhindrer stænk og spild under blendning

      Ergonomisk design

      Ergonomisk design

      Det robuste og ergonomiske design er praktisk og brugervenligt for forbrugeren

      Udløs blenderstaven med et tryk på en knap

      Udløs blenderstaven med et tryk på en knap

      Ettryksknappen udløser blenderstaven med én hånd. Så du nemt kan fjerne den, når du er færdig med at blende.

      Skylles ren på få sekunder

      Skylles ren på få sekunder

      Rengøringen kunne ikke være nemmere. Takket være ProMix-teknologien kan du frigøre blenderstaven og skylle den ren under rindende vand.

      Kompakt design til nem opbevaring

      Kompakt design til nem opbevaring

      Få mest muligt ud af begrænset skabsplads. Vores stavblender og tilbehør er designet til effektiv opbevaring.

      Uundværlige køkkenredskaber

      Uundværlige køkkenredskaber

      Udforsk resten af vores vigtigste køkkenredskaber, og skab dit køkkenudstyr med det samme design, som giver langvarig ydeevne.

      Leveres med bæger på 500 ml

      Leveres med bæger på 500 ml

      Med bægeret på 0,5 l kan du blende alle ingredienser. Den er BPA-fri, hvilket gør den ideelt til at blende babymad.

      2 års garanti

      2 års garanti

      Og som en ekstra sikkerhed leveres stavblenderen med 2 års garanti.

      Tekniske specifikationer

      • Generelle specifikationer

        Primært materiale
        Plast
        Sekundært materiale
        Metal
        Forprogrammerede indstillinger
        i/t
        Funktioner
        Blendning
        Produkttype
        Stavblender
        Antal portioner
        2
        Interface
        Én on/off-knap
        Ledningslængde
        1,2
        Teknologi
        ProMix-teknologi
        Indbygget tænd/sluk-knap
        Ja
        Justerbar termostat
        Nej
        Strømindikator
        Nej
        Cool-touch-håndtag
        Ja
        Dele, der tåler opvaskemaskine
        Nej
        Indikator for kapacitetsniveau
        Ja
        Kandemateriale
        Plast PP
        Knivmateriale
        Rustfrit stål
        Omdrejninger pr. minut (omdr./min.)
        15000
        Fri for BPA
        Ja
        Pulse-funktion
        Ja
        Knivene kan tages af
        Nej
        Kan knuse is
        Nej
        Kan blende varme ingredienser
        Nej
        Opskriftsbog
        Nej
        Støjniveau (standard)
        Lc = 85 dB(A)
        Garanti
        2
        Kompatibel med tørfoder
        Nej
        Selvrensende funktionalitet
        Nej

      • Tekniske specifikationer

        Effekt-
        500 W
        Spænding
        230 V
        Frekvens
        50 Hz
        Antal i pakke
        1
        Batteriprodukt
        Nej
        Klassificering af energieffektivitet
        Nej

      • Kompatibilitet

        Medfølgende tilbehør 1
        Bæger
        Relateret tilbehør 1
        DFU
        Relateret tilbehør 2
        Garantibevis

      • Sikkerhedsfunktion

        Sikkerhedscertificering
        Ja

      • Vægt og mål

        Produktets længde
        7,3 cm
        Produktets bredde
        6,2 cm
        Produktets højde
        38,1 cm
        Produktets vægt
        0,783 kg
        Emballagelængde
        18,1 cm
        Emballagebredde
        19,1 cm
        Emballagehøjde
        25,4 cm
        Emballagens vægt
        1,208 kg

      • Holdbarhed

        Etui
        100 % genbrugt indhold
        Brugervejledning
        100 % genbrugspapir

      • Oprindelsesland

        Fremstillet i
        Kina

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

