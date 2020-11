Trekantet form giver optimalt flow og blenderydeevne

ProMix-teknologien i Philips-stavblenderne blev udviklet sammen med det velansete Stuttgart Universitet. Det er avanceret teknologi, der giver en mere ensartet og hurtigere blendning. Den unikke ProMix-blendningsteknologi i Philips-stavblendere anvender en trekantet form for at skabe et optimalt flow, så du får en maksimal ydeevne og kan lave helt jævne supper og smoothies.