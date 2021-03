Tilpas nemt kraften og effekten ved hjælp af SpeedTouch-teknikken

Få fuld kontrol over dit resultat med SpeedTouch-teknikken. Tryk gradvist hårdere på knappen for at øge og justere blenderens kraft og effekt. Og tryk så mindre for at reducere den tilsvarende. Start langsomt for at undgå sprøjt, og tryk gradvist hårdere, indtil den optimale hastighed til dine ingredienser er nået. Ønsker du mere kraft, mens du blender? Tryk på turboboost-knappen, og hold den nede.