HR2670/01
Friske smoothies når som helst og hvor som helst
Gør hver dag til en smoothie-dag med vores ultrakompakte Philips Blend & Go 3000 Series Blender. Tilbered silkebløde drinks og shakes lige i beholderen, sæt det lækagefri låg på, og du kan tage afsted!Se alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Blendere
i alt
recurring payment
Knus friske ingredienser med vores unikke ProBlend-teknologi. En langtidsholdbar 350 W-motor, en holdbar Blend & Go-beholder og stjerneknive i rustfrit stål fungerer perfekt sammen til silkeglatte blendninger på få sekunder.
Blend dine foretrukne smoothies med en robust, langtidsholdbar motor, der er perfekt til daglig brug.
Ribber langs siderne af den bærbare Blend & Go-beholder leder maden tilbage mod knivene for en finere og mere jævn blendning.
Designet til en sund, aktiv livsstil. Blend lige ned i den holdbare, stilfulde beholder på 600 ml. Fjern derefter blot kniven, sæt det lækagefri låg på, og tag din smoothie med dig overalt.
Nyd sunde, silkeglatte smoothies hver dag. ProBlend-knive i rustfrit stål knuser og blender alle ingredienserne til perfektion.
To forskellige hastigheder klarer alt, hvad du ønsker: Lav for blødere ingredienser og høj for hårde frugter og is.
Knivenheden skrues af for at skylle under vandhanen eller put den i opvaskemaskinen.
Aftagelige dele tåler opvaskemaskine, så din daglige rutine bliver hurtig og nem.
Generelle specifikationer
Tekniske specifikationer
Sikkerhedsfunktion
Holdbarhed
Oprindelsesland
Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.