    Friske smoothies når som helst og hvor som helst
      Opal Blendere

      HR2670/01

      Samlet vurdering / 5
      Anmeldelser

      Friske smoothies når som helst og hvor som helst

      Gør hver dag til en smoothie-dag med vores ultrakompakte Philips Blend & Go 3000 Series Blender. Tilbered silkebløde drinks og shakes lige i beholderen, sæt det lækagefri låg på, og du kan tage afsted!

      Friske smoothies når som helst og hvor som helst

      Blend, grib og tag afsted

      • 350 W ProBlend-motor
      • Bærbar Blend & Go-beholder
      • ProBlend star-knive i rustfrit stål
      • To hastighedsindstillinger
      • Dele, der tåler opvaskemaskine
      ProBlend-teknologi til silkeglatte blendninger

      ProBlend-teknologi til silkeglatte blendninger

      Knus friske ingredienser med vores unikke ProBlend-teknologi. En langtidsholdbar 350 W-motor, en holdbar Blend & Go-beholder og stjerneknive i rustfrit stål fungerer perfekt sammen til silkeglatte blendninger på få sekunder.

      350 W ProBlend-motor giver langvarig ydeevne

      350 W ProBlend-motor giver langvarig ydeevne

      Blend dine foretrukne smoothies med en robust, langtidsholdbar motor, der er perfekt til daglig brug.

      ProBlend-design med ribber for optimal cirkulation

      ProBlend-design med ribber for optimal cirkulation

      Ribber langs siderne af den bærbare Blend & Go-beholder leder maden tilbage mod knivene for en finere og mere jævn blendning.

      Blend & Go-beholder til lækagefri smoothies

      Blend & Go-beholder til lækagefri smoothies

      Designet til en sund, aktiv livsstil. Blend lige ned i den holdbare, stilfulde beholder på 600 ml. Fjern derefter blot kniven, sæt det lækagefri låg på, og tag din smoothie med dig overalt.

      Knivskarpe ProBlend-knive til ultrajævne blendninger

      Knivskarpe ProBlend-knive til ultrajævne blendninger

      Nyd sunde, silkeglatte smoothies hver dag. ProBlend-knive i rustfrit stål knuser og blender alle ingredienserne til perfektion.

      2 hastighedsindstillinger for hver ingrediens

      2 hastighedsindstillinger for hver ingrediens

      To forskellige hastigheder klarer alt, hvad du ønsker: Lav for blødere ingredienser og høj for hårde frugter og is.

      Aftagelige knive til nem rengøring

      Aftagelige knive til nem rengøring

      Knivenheden skrues af for at skylle under vandhanen eller put den i opvaskemaskinen.

      Dele, der tåler opvaskemaskine, gør rengøring til en leg

      Dele, der tåler opvaskemaskine, gør rengøring til en leg

      Aftagelige dele tåler opvaskemaskine, så din daglige rutine bliver hurtig og nem.

      Tekniske specifikationer

      • Generelle specifikationer

        Primært materiale
        Plast
        Forprogrammerede indstillinger
        2
        Funktioner
        Blendning
        Produkttype
        Blender
        Vandtankens kapacitet
        0,6 l effektivt rumfang (0,8 l maks.) ​
        Skridsikre "fødder"
        Ja
        Interface
        Knap
        Holde varm-funktion
        Nej
        Timer
        Nej
        Teknologi
        ProBlend
        Indbygget tænd/sluk-knap
        Nej
        Justerbar termostat
        Nej
        Strømindikator
        Nej
        Dele, der tåler opvaskemaskine
        Ja
        Indikator for kapacitetsniveau
        Ja
        Kandemateriale
        Plast
        Knivmateriale
        Rustfrit stål
        Fri for BPA
        Ja
        Pulse-funktion
        Nej
        Knivene kan tages af
        Ja
        Kan knuse is
        Ja
        Internettilslutning
        Nej
        Smart Home-kompatibilitet
        Nej
        Wi-Fi-område
        Nej
        Selvrensende funktionalitet
        Nej

      • Tekniske specifikationer

        Effekt-
        350 W
        Batteriprodukt
        Nej

      • Sikkerhedsfunktion

        Temperaturindikator
        Nej
        Børnesikring
        Nej

      • Holdbarhed

        Brugervejledning
        Ja

      • Oprindelsesland

        Fremstillet i
        Kina

