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HR2672/00
350 W ProBlend-motor
To holdbare ProBlend-beholdere
ProBlend star-knive i rustfrit stål
To hastighedsindstillinger
Dele, der tåler opvaskemaskine
ProBlend-teknologi kombinerer en 350 W-motor med lang levetid, holdbare Blend & Go-beholdere og 4-stjernede knive i rustfrit stål for at levere silkebløde blendninger på få sekunder.
Blend dine foretrukne smoothies med en robust, langtidsholdbar motor, der er perfekt til daglig brug.
ProBlend-beholder med 2 ribber, der er designet til at lede indholdet til optimal cirkulation mod kniven under blendning, hvilket resulterer i fin blendning.
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