Friske smoothies når som helst og hvor som helst

Denne kompakte blender, der er drevet af ProBlend-teknologi, har en 350 W motor, 2 holdbare Blend & Go-beholdere og 4-stjernede knive i rustfrit stål, der leverer silkebløde blendninger, som du kan tage med overalt. Få din, og gør hver dag til en smoothie-dag!