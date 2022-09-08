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  • Friske smoothies når som helst og hvor som helst
  • Friske smoothies når som helst og hvor som helst
  • Friske smoothies når som helst og hvor som helst
  • Friske smoothies når som helst og hvor som helst
  • Friske smoothies når som helst og hvor som helst
  • Friske smoothies når som helst og hvor som helst
  • Friske smoothies når som helst og hvor som helst
  • Friske smoothies når som helst og hvor som helst
  • Friske smoothies når som helst og hvor som helst
  • Friske smoothies når som helst og hvor som helst

OpalBlendere

HR2672/00

Friske smoothies når som helst og hvor som helst
Denne kompakte blender, der er drevet af ProBlend-teknologi, har en 350 W motor, 2 holdbare Blend & Go-beholdere og 4-stjernede knive i rustfrit stål, der leverer silkebløde blendninger, som du kan tage med overalt. Få din, og gør hver dag til en smoothie-dag!
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Blend, grib og tag afsted

Friske smoothies når som helst og hvor som helst

  • 350 W ProBlend-motor

  • To holdbare ProBlend-beholdere

  • ProBlend star-knive i rustfrit stål

  • To hastighedsindstillinger

  • Dele, der tåler opvaskemaskine

ProBlend-teknologi til silkeglatte blendninger

ProBlend-teknologi til silkeglatte blendninger

ProBlend-teknologi kombinerer en 350 W-motor med lang levetid, holdbare Blend & Go-beholdere og 4-stjernede knive i rustfrit stål for at levere silkebløde blendninger på få sekunder.

350 W ProBlend-motor giver langvarig ydeevne

350 W ProBlend-motor giver langvarig ydeevne

Blend dine foretrukne smoothies med en robust, langtidsholdbar motor, der er perfekt til daglig brug.

ProBlend-beholdere for optimal cirkulation

ProBlend-beholdere for optimal cirkulation

ProBlend-beholder med 2 ribber, der er designet til at lede indholdet til optimal cirkulation mod kniven under blendning, hvilket resulterer i fin blendning.

Tekniske specifikationer

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