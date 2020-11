Nyd sunde smoothies, som du også kan tage med dig

Denne Philips Viva Collection-blender med ProBlend 6 og 900 W motor kan blende alt fra frugt og grøntsager til is. Flere hastighedsindstillinger gør det muligt at blende, knuse og skære alt til den ønskede konsistens. Den praktiske to go-beholder gør, at du også kan tage dine smoothies med på farten. Blend smoothien direkte i to go-beholderen, vend den rundt, sæt låget på, og tag den med! Det behøver ikker at være sværere at starte en ny vane med gode, næringsrige smoothies! Se alle fordelene