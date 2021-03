Nyd sunde smoothies

Denne Philips Viva Collection-blender med ProBlend 6 og 900 W motor kan blende alt fra frugt og grøntsager til is. Flere hastighedsindstillinger gør det muligt at blende, knuse og skære alt til den ønskede konsistens. Det behøver ikker at være sværere at starte en ny vane med gode, næringsrige smoothies! Se alle fordelene