Digitalt display med 5 forprogrammerede tilstande

Højhastighedsblenderen har et digitalt display med fem forprogrammerede indstillinger (smoothies, knuse is, male nødder, suppe, sorbet) og en manuel indstilling med justerbare hastigheder. Der kræves forskellig hastighed, motorstyrke og tidsindstilling, alt efter om man ønsker at knuse is eller at lave rismel eller cremede smoothies. Philips højhastighedsblender leveres med forudindstillede programmer, som gør det lettere at opnå et perfekt resultat, uanset hvad du ønsker at tilberede. Højhastighedsblenderen har også en manuel hastighedsindstilling, hvor du selv nemt kan justere resultatet.