Nem udførelse af over 15 funktioner

Foodprocessoren leveres med 5 forskellige tilbehørsdele, som gør det muligt at udføre over 15 forskellige funktioner. Tilbehøret, der kan gå i opvaskemaskinen, består af en æltedel til at blande dej og til tung æltning, en hakkekniv af rustfrit stål til at tilberede kød og grøntsager, metalskiver til mellemfin rivning, snitning og granulering samt en piskeskive til f.eks. flødeskum og mayonnaise.