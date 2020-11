6 tilbehørsdele, så du nemt kan udføre mere end 25 funktioner

Tilbehøret - der tåler opvaskemaskine - består af en æltedel til at blande dej og til tung æltning. En hakkekniv af rustfrit stål til at tilberede kød og grøntsager. To metaldiske til at klare medium-/fintrivning og snitning. Forskellige diske til at håndtere rivning og snitning. Brudsikker blender på 1,5 l til at blende, knuse og røre rundt i forskellige ingredienser. En piskeskive til f.eks. flødeskum og mayonnaise.