Philips tiltag med EcoVision-programmet er blevet anerkendt ved medlemskab af Dow Jones Sustainability Index. Vi er blevet en del af UNGC (United Nations Global Compact), der har oplistet 10 principper inden for områderne menneskerettigheder og miljø. I vores proces med miljøvenligt design anvender vi grønne fokusområder for at vise produktets miljømæssige ydelse. Se følgende grønne fokusområder. Få mere at vide om vores grønne fortælling