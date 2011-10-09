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Udgået

Digitalt AV Receiver-system

HTR3464/12

4

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Forstærkning og forenkling af Home Entertainment

Går du og tænker på at ændre din DVD-afspiller eller -optager til et komplet Home Entertainment-system? Du behøver bare at sætte den sammen med dette elegante, digitale receiver-system for at få en biograflignende lyd- og billedoplevelse med præcis musikgengivelse.

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Forstærkning og forenkling af Home Entertainment

Avanceret klasse-D-forstærker med kompakt, kraftig lyd

Avanceret klasse-D-forstærker med kompakt, kraftig lyd

Easy-fit™-stik med farvekodning til nem opsætning

Easy-fit™-stik med farvekodning til nem opsætning

Farvekodede stik er en enkel og brugervenlig løsning, så du kan slutte højttalerne og subwooferen til centerenheden i Home Entertainment-systemet ved blot at sætte stikkene i de tilsvarende farvede bøsninger bag på centerenheden.

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

09/10/2011

Nederland

Nederland

een compact prima apparaat

een buitengewoon compact, goed ogend, apparaat dat prima doet wat er van gevraagd wordt!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTR3464 Digitale A/V-ontvanger

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTR3464 Digitale A/V-ontvanger

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