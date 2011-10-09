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Udgået
Forstærkning og forenkling af Home Entertainment
Går du og tænker på at ændre din DVD-afspiller eller -optager til et komplet Home Entertainment-system? Du behøver bare at sætte den sammen med dette elegante, digitale receiver-system for at få en biograflignende lyd- og billedoplevelse med præcis musikgengivelse.
Farvekodede stik er en enkel og brugervenlig løsning, så du kan slutte højttalerne og subwooferen til centerenheden i Home Entertainment-systemet ved blot at sætte stikkene i de tilsvarende farvede bøsninger bag på centerenheden.
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4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
casparlo
09/10/2011
Nederland
een compact prima apparaat
een buitengewoon compact, goed ogend, apparaat dat prima doet wat er van gevraagd wordt!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTR3464 Digitale A/V-ontvanger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTR3464 Digitale A/V-ontvanger