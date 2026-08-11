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Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Oral Irrigator

Udgået

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Philips SonicareCordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Oral Irrigator

HX3072/00

Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Oral Irrigator

Udgået

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Manualer og dokumentation

EU-overensstemmelseserklæring - English (US)

  • PDF fil, 709.8 kB
  • 11 August 2026

Overensstemmelseserklæring, Storbritannien - English (US)

  • PDF fil, 142.2 kB
  • 8 July 2026

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