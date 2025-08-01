HX6053/88
Børstehovedet til følsomme tænder
Fjern plak forsigtigt men samtidig effektivt med dette ekstra børstehoved til følsomme tænder fra Philips Sonicare. Børstehovedet gør det nemt at fjerne plak, samtidig med det er skånsomt mod tænder og tandkød. En effektiv daglig børstning.Se alle fordelene
Pakke med 2+1 børstehoveder
Grundig børstning kan stadig være skånsom mod følsomme tænder og tandkød. Dette børstehoved har et unikt design med lange, tynde, ultrabløde børster, der giver blide børstebevægelser.
Med mere end 3.000 tætpakkede børstehår hjælper dette børstehoved dig med at fjerne op til 10 gange mere plak end en manuel tandbørste – selv på steder, der er vanskelige at nå.
Oplev børstning som foretrukket af millioner af brugere. Philips Sonicare-tandbørster børster skånsomt, men effektivt og plejer dine tænder og dit tandkød med op til 62.000 børstebevægelser. Sonicare Fluid Action hjælper børsterne med at børste ved at skyde væske dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden.
Alle Philips Sonicare-børstehoveder er omhyggeligt designet og klinisk testet. Så du kan være sikker på, at de lever op til den højeste standard inden for kvalitet, sikkerhed og ydeevne.
Vidste du, at børstehoveder bliver mindre effektive efter tre måneder? Tandlæger anbefaler, at du skifter børstehovedet regelmæssigt, og derfor har Philips Sonicare-tandbørster BrushSync-teknologi. Den registrerer, hvor ofte og hvor hårdt du børster, og minder dig om at udskifte børstehovedet, når det er tid til et nyt.
Dette børstehoved er kompatibelt med alle elektriske Philips Sonicare-tandbørster.**. Du skal blot klikke det på eller af, når det skal udskiftes eller rengøres.
Vi arbejder på at reducere brugen af fossilt plast i vores produkter. Derfor er 70 % af den plast, der bruges i dette børstehoved, biobaseret.***
Alle vores børstehoveder leveres i papirbaseret emballage, som kan genbruges.
