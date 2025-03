Børsteindikatoren sikrer den mest effektive tandrensning

Det er muligvis ikke tydeligt ved første øjekast, men børstehoveder mister deres stivhed og slides gradvist ned efter måneders almindelig brug. Vores blå børsteindikatorer nedtones til hvid og hjælper dig med at se, hvornår det er tid til udskiftning. For at opnå det bedste resultat bør børstehovedet udskiftes hver tredje måned.