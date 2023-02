Op til 7 gange sundere tandkød på blot 2 uger***

Med børstehovedet Premium Gum Care til Philips Sonicare, er selv den dybeste rensning skånsom. Mens din tandbørste bevæger sig langs tandkødsranden, vil de fleksible sider og børstehår på Premium Gum Care absorbere et eventuelt for hårdt tryk, så tandkødet er beskyttet, selv hvis du børster for hårdt. Børstehårene arbejder hårdt for at fjerne plak og bakterier langs tandkødsranden og bidrager til at forbedre tandkødets sundhed. Takket være dette børstehoveds buede design kan du være sikker på optimeret børstekontakt.