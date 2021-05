Modstandsdygtig over for stød, kemikalier og vand (IK07/IP54)

Udviklet til at fungere i de mest krævende arbejdsmiljøer med Ik07-klassificeret modstandsdygtig over for stød. Fordi Philips ved, at selv de mest forsigtige medarbejdere sommetider taber deres værktøj. Philips Penlight Premium Color+ er vandtæt i henhold til IP67-standarderne og er forsynet med en overflade, der er modstandsdygtig over for kemikalier og opløsningsmidler på værkstedet. Det er et praktisk værktøj i lommeformat, der er bygget til at holde.