Robust hus, der giver kraftig slagfasthed – IK07

Philips RCH19 overholder den gældende internationale IK07-standard for slagfasthed og er udviklet til at modstå de hårdeste arbejdsmiljøer. Det praktiske greb mindsker risikoen for, at du taber den, men det robuste lampehus beskytter lampen, hvis det skulle ske. Fordi vi ved, at selv de mest påpasselige medarbejdere kommer til at tabe deres værktøjer fra tid til anden.