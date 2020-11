Komplet gummibelægning for høj slagfasthed – IK08

For at overholde den internationale IK08-standard for slagfasthed har Philips RCH21S en gummibelægning, der yderligere beskytter det allerede robuste lampehus. Kort sagt er denne inspektionslampe udviklet til at modstå de mest barske arbejdsmiljøer. Fordi vi ved, at selv de mest påpasselige medarbejdere kommer til at tabe deres værktøjer fra tid til anden.