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Ultinon Pro3021Elegant LED-lys

LUM11005U3021X2

11005U3021

11005U3021X2

3
| (1) Anmeldelse
Vis vejen frem med LED-lys
Philips LED-forlygtepærer** er designet til at være priseffektive, give behagelig belysning og pålidelig ydeevne. Disse pærer er bygget til at holde og er nemme at montere, hvilket gør dem til den perfekte opgradering fra halogen til LED.
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Elegant LED-belysning, der er nem at montere

Vis vejen frem med LED-lys

  • Pæretype: HB3/HB4

  • Op til 100 % højere lysstyrke

  • 6000 K køligt hvidt lys

  • 2 års garanti

  • Antal pærer: 2

Køligt hvidt lys af høj kvalitet

Hvis du vil have et moderne look med køligt hvidt lys, skal du opgradere dine bilforlygter med Philips Ultinon Pro3021 LED-pærer. Med kraftige LED-chips med en farvetemperatur på 6000 Kelvin er disse overlegne pærer designet til maksimal kørekomfort. Få hurtigere øje på forhindringer, og kør mere sikkert uden at blænde andre trafikanter. Få både ydeevne og stil med vores Philips Ultinon Pro3021 LED-pærer.

Pærer med lang levetid

Det rette LED-lys er et kvalitetslys, der holder længere. Philips Ultinon Pro3021-pærer har et holdbart design med en højtydende varmeafleder, der leder varmen væk fra lyskomponenterne. De har op til 2.000 timers levetid, hvilket kan være op til fire gange længere end de halogenpærer, de erstatter***.

Nem installation

Optimeret LED-pærestørrelse er afgørende, fordi noget af optikken kan være meget lille. Mens andre LED-løsninger på markedet til eftermontering kan have en ekstern driverboks, tilbyder vores Philips Ultinon Pro3021 LED en integreret driverboks, der gør installationen hurtigere og problemfri. Det kompakte design passer til et bredere udvalg af bilmodeller og kan nemt monteres af specialiserede mekanikere. Lav den ændring, du har brug for! Følg den trinvise vejledning her**** og den vejledende kompatibilitetsliste her*****.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.0

ud af 5

1

Anmeldelse

5
4
2
1

04/12/2022

España

España

Philips medarbejder

Bekræftet køber

Buena calidad pero sin lo más importante

[Employee of philipsglobal] Las bombillas van bien ,no es que se te ponga la noche como el día pero bien . Haora por el precio podía tener la homologación .

Fordele

La colocacion

Ulemper

La luz no es muy intensa y no homologadas

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med lovens mindstekrav til halogenpærer

  2. Det er dit eget ansvar at sikre, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering overholder gældende lokale lovkrav. Lyskilderne må ikke bruges på offentlige veje

  3. Gå til Philips.com/AutomotiveSupport for at få flere oplysninger.

  4. Tilgængelig på Philips.com/LEDcompatibility-check

  5. Gå til philips.com/LED-bulbs