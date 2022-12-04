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LUM11005U3021X2
11005U3021
11005U3021X2
Pæretype: HB3/HB4
Op til 100 % højere lysstyrke
6000 K køligt hvidt lys
2 års garanti
Antal pærer: 2
Hvis du vil have et moderne look med køligt hvidt lys, skal du opgradere dine bilforlygter med Philips Ultinon Pro3021 LED-pærer. Med kraftige LED-chips med en farvetemperatur på 6000 Kelvin er disse overlegne pærer designet til maksimal kørekomfort. Få hurtigere øje på forhindringer, og kør mere sikkert uden at blænde andre trafikanter. Få både ydeevne og stil med vores Philips Ultinon Pro3021 LED-pærer.
Det rette LED-lys er et kvalitetslys, der holder længere. Philips Ultinon Pro3021-pærer har et holdbart design med en højtydende varmeafleder, der leder varmen væk fra lyskomponenterne. De har op til 2.000 timers levetid, hvilket kan være op til fire gange længere end de halogenpærer, de erstatter***.
Optimeret LED-pærestørrelse er afgørende, fordi noget af optikken kan være meget lille. Mens andre LED-løsninger på markedet til eftermontering kan have en ekstern driverboks, tilbyder vores Philips Ultinon Pro3021 LED en integreret driverboks, der gør installationen hurtigere og problemfri. Det kompakte design passer til et bredere udvalg af bilmodeller og kan nemt monteres af specialiserede mekanikere. Lav den ændring, du har brug for! Følg den trinvise vejledning her**** og den vejledende kompatibilitetsliste her*****.
3.0
ud af 5
1
Anmeldelse
Arjimiro
04/12/2022
España
Philips medarbejder
Bekræftet køber
Buena calidad pero sin lo más importante
[Employee of philipsglobal] Las bombillas van bien ,no es que se te ponga la noche como el día pero bien . Haora por el precio podía tener la homologación .
Fordele
La colocacion
Ulemper
La luz no es muy intensa y no homologadas
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED
Sammenlignet med lovens mindstekrav til halogenpærer
Det er dit eget ansvar at sikre, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering overholder gældende lokale lovkrav. Lyskilderne må ikke bruges på offentlige veje
Gå til Philips.com/AutomotiveSupport for at få flere oplysninger.
Tilgængelig på Philips.com/LEDcompatibility-check
Gå til philips.com/LED-bulbs