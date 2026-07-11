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Udgået
LUM11362U3021X2
11362U3021
11362U3021X2
Op til 100 % højere lysstyrke*
Køligt hvidt lys på 6000 K
Langtidsholdbare LED-pærer
HL [~H11], til terrænkørsel
Hvis du vil have et moderne look med køligt hvidt lys, skal du opgradere dine bilforlygter med Philips Ultinon Pro3021 LED-pærer. Med kraftige LED-chips med en farvetemperatur på 6000 Kelvin er disse overlegne pærer designet til maksimal kørekomfort. Få hurtigere øje på forhindringer, og kør mere sikkert uden at blænde andre trafikanter. Få både ydeevne og stil med vores Philips Ultinon Pro3021 LED-pærer.
Det rette LED-lys er et kvalitetslys, der holder længere. Philips Ultinon Pro3021-pærer har et holdbart design med en højtydende varmeafleder, der leder varmen væk fra lyskomponenterne. De har op til 2.000 timers levetid, hvilket kan være op til fire gange længere end de halogenpærer, de erstatter***.
Optimeret LED-pærestørrelse er afgørende, fordi noget af optikken kan være meget lille. Mens andre LED-løsninger på markedet til eftermontering kan have en ekstern driverboks, tilbyder vores Philips Ultinon Pro3021 LED en integreret driverboks, der gør installationen hurtigere og problemfri. Det kompakte design passer til et bredere udvalg af bilmodeller og kan nemt monteres af specialiserede mekanikere. Lav den ændring, du har brug for! Følg den trinvise vejledning her**** og den vejledende kompatibilitetsliste her*****.
3.8
ud af 5
256
Anmeldelser
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Bh6710
12/10/2025
Danmark
Bekræftet køber
Super godt lys
De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere
Fordele
Fantastisk lys
Ulemper
Meget høj pris
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Sammenlignet med lovens mindstekrav til halogenpærer
Det er dit eget ansvar at sikre, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering overholder gældende lokale lovkrav. Lyskilderne må ikke bruges på offentlige veje
Gå til Philips.com/AutomotiveSupport for at få flere oplysninger
Tilgængelig på Philips.com/LEDcompatibility-check
Gå til philips.com/LED-bulbs