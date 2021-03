Optimalt ventilerede 40 mm neodymhøjttalerdrivere med høj opløsning

Hver højttaler er omhyggeligt testet og opstillet for at sikre den mest afbalancerede og naturlige lyd. 40 mm-driverne udnytter kraftfulde neodym-magneter for at levere ægte high definition-lyd i et stort dynamisk område, og de gengiver selv de mindste detaljer.