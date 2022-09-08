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  • Nyd DVD-film med fantastisk lyd
  • Nyd DVD-film med fantastisk lyd
  • Nyd DVD-film med fantastisk lyd
  • Nyd DVD-film med fantastisk lyd
  • Nyd DVD-film med fantastisk lyd
  • Nyd DVD-film med fantastisk lyd

Udgået

DVD Micro Theater

MCD170/12

Nyd DVD-film med fantastisk lyd
Nu kan du virkelig nyde den audiovisuelle glæde ved biografen i din dagligstue! Den elegante Philips DVD-mikrobiograf MCD170 har dynamisk basforstærkning til dyb og fyldig baslyd.
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Nyd DVD-film med fantastisk lyd

  • DVD-afspilning

  • Direkte USB

  • Kompakt design

Afspil DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Afspil DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Philips-afspilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-diske, der kan fås på markedet. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD og CD-RW - allesammen kan afspilles på afspilleren. DivX® Ultra kombinerer DivX®-afspilning med nyttige funktioner som integrerede undertekster, flere sprog, spor og menuer i ét praktisk filformat. CD-RW er en forkortelse for et CD-drev, der kan bruge almindelige genskrivbare CD'er.

Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-drev

Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-drev

Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips hi-fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.

FM digital indstilling af op til 20 faste stationer

FM digital indstilling af op til 20 faste stationer

Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente dine yndlingsradiostationer uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Tekniske specifikationer

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  • Eksperttips og inspiration.