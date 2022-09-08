Afspil DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Philips-afspilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-diske, der kan fås på markedet. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD og CD-RW - allesammen kan afspilles på afspilleren. DivX® Ultra kombinerer DivX®-afspilning med nyttige funktioner som integrerede undertekster, flere sprog, spor og menuer i ét praktisk filformat. CD-RW er en forkortelse for et CD-drev, der kan bruge almindelige genskrivbare CD'er.