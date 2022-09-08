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Udgået
MCD170/12
DVD-afspilning
Direkte USB
Kompakt design
Philips-afspilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-diske, der kan fås på markedet. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD og CD-RW - allesammen kan afspilles på afspilleren. DivX® Ultra kombinerer DivX®-afspilning med nyttige funktioner som integrerede undertekster, flere sprog, spor og menuer i ét praktisk filformat. CD-RW er en forkortelse for et CD-drev, der kan bruge almindelige genskrivbare CD'er.
Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips hi-fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.
Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente dine yndlingsradiostationer uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.
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