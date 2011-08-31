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Udgået
MCD179/12
Forvandl ethvert rum til en biograf
Med MCD179 DVD Micro Theater har du alt, hvad du skal bruge for at kunne opleve biografstemningen i stuen. Med 2.1 højttalersystem og Dolby Digital til overvældende lyd samt progressive scanning til optimering af billeder kan du være sikker på en ægte audiovisuel pragtoplevelse!
2,1
DivX-afspilning
komponentdesign
Slut blot din USB-enhed til systemet, og del din lagrede digitale musik og dine fotos med familie og venner.
Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.
Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.
3.0
ud af 5
2
Anmeldelser
Franckie
31/08/2011
Nederland
Zeer tevreden
gemakkelijk in gebruik,disign look is mooi strak en zakelijk.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD179 DVD Micro Theatre
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD179 DVD Micro Theatre
flo91
10/02/2013
France
probleme lecture USB
Gros probleme de lecture des supports usb (clef disque dur externe etc.. lecture du nom du fichier limite a 8 carateres consequence on doit renommer tous le nom de fichier. probleme de reconnaissance des support USB probleme pour basculer d un dossier a l autre. ne lis pas les MP4 Certain .avi ne sont pas gere pas de possibilite de mise a jour qualite reception FM mediocre.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD179 Microchaîne DVD
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD179 Microchaîne DVD