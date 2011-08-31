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Udgået

DVD Micro Theater

MCD179/12

3

| (2) Anmeldelser

Forvandl ethvert rum til en biograf

Med MCD179 DVD Micro Theater har du alt, hvad du skal bruge for at kunne opleve biografstemningen i stuen. Med 2.1 højttalersystem og Dolby Digital til overvældende lyd samt progressive scanning til optimering af billeder kan du være sikker på en ægte audiovisuel pragtoplevelse!

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med 2.1-højttalere

Forvandl ethvert rum til en biograf

  • 2,1

  • DivX-afspilning

  • komponentdesign

Direkte USB til afspilning af musik og fotos

Direkte USB til afspilning af musik og fotos

Slut blot din USB-enhed til systemet, og del din lagrede digitale musik og dine fotos med familie og venner.

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.0

ud af 5

2

Anmeldelser

5
3
1

31/08/2011

Nederland

Nederland

Zeer tevreden

gemakkelijk in gebruik,disign look is mooi strak en zakelijk.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD179 DVD Micro Theatre

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD179 DVD Micro Theatre

10/02/2013

France

France

probleme lecture USB

Gros probleme de lecture des supports usb (clef disque dur externe etc.. lecture du nom du fichier limite a 8 carateres consequence on doit renommer tous le nom de fichier. probleme de reconnaissance des support USB probleme pour basculer d un dossier a l autre. ne lis pas les MP4 Certain .avi ne sont pas gere pas de possibilite de mise a jour qualite reception FM mediocre.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD179 Microchaîne DVD

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD179 Microchaîne DVD

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