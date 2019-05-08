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Udgået

DVD Micro Theater

MCD296/12

4

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Nyd en stor filmoplevelse

Du er med på den nyeste og smarteste trend. Nu kan du få det smarte 2-i-1 Micro HiFi-system med afspilning af DVD-, WMA-CD- og MP3-CD! Slap af med din film og musik. Home Entertatinment bliver aldrig det samme igen!

Se alle fordele

med DivX-afspilning

Nyd en stor filmoplevelse

Afspil DVD, DivX®, (S)VCD, MP3 CD, WMA-CD, CD(RW) og Picture CD

Afspil DVD, DivX®, (S)VCD, MP3 CD, WMA-CD, CD(RW) og Picture CD

Philips-afspilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-diske på markedet. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) og Picture CD - alle kan afspilles på afspilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten af SVCD er meget bedre end VCD. Især billedet er skarpere end VCD pga. højere opløsning. Med DivX®-understøttelse kan du opleve DivX®-kodede videoer. DivX-medieformater er en MPEG4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer som film, trailere og musik på medier som CD-R/RW og brændbare DVD-diske.

Lydstyrke fremhæver diskant og bas

I lydspektret er høje og lave frekvenser forholdsvis svære at opfatte for det menneskelige øre - især ved lave lydniveauer. Ved at anvende lydstyrkefunktionen kan bas og diskant forstærkes, så du kan nyde en generelt bedre afbalanceret lydgengivelse.

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

08/05/2019

België

België

Niet gebruiks vriendelijk

Na ongeveer 10 jaar gaat hij niet meer aan, prima geluid enz, goed toestel alleen ochtends en enkele keer 'savonds gebruikt vind toch wel vreemd dat hij het niet meer doet. Gaat aan maar doet verder helemaal niets. Display gaat ook niet aan

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD296 DVD Micro Theatre

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD296 DVD Micro Theatre

03/01/2014

Nederland

Nederland

Vele jaren plezier van gehad en nog.

Al jaren in bezit. Gebruik het nu (al jaren met andere boxen) om het geluid van de flatscreen tv te verbeteren. Dat gaat prima: verbinding tussen koptelefoonaansluiting en aux-poort voorop de MCD en instelliong op aux. Dan geluidsknop van MCD zo rond volume 22 en verder harder/zachter via afstandbediening tv. Een stuk mooier geluid!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD296 DVD Micro Theatre

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD296 DVD Micro Theatre

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