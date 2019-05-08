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Udgået
Nyd en stor filmoplevelse
Du er med på den nyeste og smarteste trend. Nu kan du få det smarte 2-i-1 Micro HiFi-system med afspilning af DVD-, WMA-CD- og MP3-CD! Slap af med din film og musik. Home Entertatinment bliver aldrig det samme igen!
Philips-afspilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-diske på markedet. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) og Picture CD - alle kan afspilles på afspilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten af SVCD er meget bedre end VCD. Især billedet er skarpere end VCD pga. højere opløsning. Med DivX®-understøttelse kan du opleve DivX®-kodede videoer. DivX-medieformater er en MPEG4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer som film, trailere og musik på medier som CD-R/RW og brændbare DVD-diske.
I lydspektret er høje og lave frekvenser forholdsvis svære at opfatte for det menneskelige øre - især ved lave lydniveauer. Ved at anvende lydstyrkefunktionen kan bas og diskant forstærkes, så du kan nyde en generelt bedre afbalanceret lydgengivelse.
Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.
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4.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
gert72
08/05/2019
België
Niet gebruiks vriendelijk
Na ongeveer 10 jaar gaat hij niet meer aan, prima geluid enz, goed toestel alleen ochtends en enkele keer 'savonds gebruikt vind toch wel vreemd dat hij het niet meer doet. Gaat aan maar doet verder helemaal niets. Display gaat ook niet aan
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD296 DVD Micro Theatre
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD296 DVD Micro Theatre
debiliothecaris
03/01/2014
Nederland
Vele jaren plezier van gehad en nog.
Al jaren in bezit. Gebruik het nu (al jaren met andere boxen) om het geluid van de flatscreen tv te verbeteren. Dat gaat prima: verbinding tussen koptelefoonaansluiting en aux-poort voorop de MCD en instelliong op aux. Dan geluidsknop van MCD zo rond volume 22 en verder harder/zachter via afstandbediening tv. Een stuk mooier geluid!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD296 DVD Micro Theatre
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD296 DVD Micro Theatre