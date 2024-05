Neodym diskantenheder sikrer en imponerende lydgengivelse

Neodym diskantenheden er en avanceret enhed, som frembringer en dynamisk og tydelig lyd. Denne type diskant anvendes hyppigt i high-end lydsystemer til at gengive lyd med fremragende præcision. Almindelige kegle- og dome-diskanter er baseret på et retningsbestemt svingspole-princip, mens denne neodym diskantenhed udsender høje frekvenser over et fuldt 180° lydfelt. Dette forøger markant bredden af lydspektret for de højere toner og udvider det effektive lytteareal, så selv kompakte lydsystemer kan levere en rumfyldende, krystalklar og naturlig lyd.