Søg i den musik og de fotos, du har gemt på USB.

Indlæs din musiksamling fra USB-lagringsenheden for at kunne høre enhver sang på et hvilket som helst tidspunkt. Systemet får adgang til dit musikindhold via det indbyggede USB-stik. Derefter kan du bruge systemet til at gennemse alt dit musikindhold efter album, kunstner, genre eller sang på en nem måde. Mens du lytter til musik, kan du også glæde dig over dine yndlingsfotos.