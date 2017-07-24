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Udgået
MCM2000/12
Slap af til skøn musik
Lyt til alle dine favoritter på din bærbare musikafspiller med direkte USB og MP3 Link. Dette MCM2000/12-mikrolydsystem fra Philips kan også afspille MP3-CD, WMA-CD og CD-R/RW, og det har basreflekshøjttalere, der giver kraftfuld og dramatisk baslyd.
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W
MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.
Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.
RDS (Radio Data System) lader dig stille ind på radiostationer, uden at du skal huske deres frekvenser. I standardindstillingen viser RDS stationsnavn i stedet for transmissionsfrekvensen, så det er nemt at finde den rigtige station. RDS gør det også muligt for stationerne at sende tekstbeskeder, så som nyheder og information om stationen direkte til displayet. Det bruges meget i Europa, og RDS-beskeder sendes på samme frekvens som radiostationen sendes på. Du kan vælge enten den almindelige RDS-visning (stationsnavn), eller abonnere på yderligere tekstbaserede tjenester.
3.9
ud af 5
30
Anmeldelser
DevilGamer03
24/07/2017
Deutschland
Gutes Produkt
Gut, relativ laut also für 5 mann Party geeignet, kompakt, in Kombination mit einem zweiten System perfekter Sound. Tipp: eignet sich auch gut als PC Lautsprecher.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2000 Mini Stereoanlage
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2000 Mini Stereoanlage
SvenForbis
19/08/2014
Deutschland
Preis-Leistung Überragend
Seit ein paar Monaten habe ich dieses Gerät fast täglich im Gebrauch. Es hat eine hervorragende Klangqualität. Vor allem, wenn man nicht die mitgelieferten Boxen anschließt, sondern externe Lautsprecher. Die Bedienung ist sehr einfach, weil das Gerät mit einer logisch konfigurierten Fernbedienung ausgestattet ist. Außerdem ist es durch einen sehr geringen Stromverbrauch ausgesprochen Umweltfreundlich. Weniger als 5 Watt im CD-Modus und weniger als 3 Watt im Radio-Modus. Der CD-Player ist sogar programmierbar. Das Gerät wird selbst nach Stundenlangem Gebrauch nicht heiß. Abgesehen von den mitgelieferten Lautsprechern die relativ bescheiden klingen ist dieses Gerät in seiner Preisklasse eines der Besten, die zur Zeit am Markt angeboten werden.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2000 Mini Stereoanlage
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2000 Mini Stereoanlage
Hubi
06/04/2014
Deutschland
Ich bin begeistert von ihrer Anlage.
Ich habe sie jetzt ca.14 Tage und ich bin begeistert wie am ersten Tag. Rundum eine gelungene Anlage. Sehr einfache Handhabung. Ob Original CDs, MP3 oder gebrannte CDs, oder vom USB-Stick alles wird gelesen und kann problemlos abgespielt werden. Aufgrund der Fernbedienung kann ich vom Sofa aus die Anlage bedienen. Großer Pluspunkt der Hausantennenanschluss für das Radio. Der Klang ist einwandfrei und vor allem laut genug für diese Mini Kompaktanlage. Einfaches umschalten von CD auf USB usw. Keinerlei Probleme beim lesen des USB Sticks. Problemlose Handhabung bei der Titelauswahl, egal ob zwischen den Titeln oder den Alben. Gut finde ich auch das Display. Wir würden das Gerät jederzeit wiederkaufen!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2000 Mini Stereoanlage
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2000 Mini Stereoanlage