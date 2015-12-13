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Udgået
Den nye klassiker
Designet specielt til de, der sætter pris på det ypperligste inden for stil og teknologi - Philips MCM204 emmer af kvalitet og kælen for detaljen. Lyt til MP3/WMA-musik fra din bærbare afspiller med direkte USB-afspilning.
MP3-/WMA-CD-afspilning
Direkte USB
Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips hi-fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.
Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.
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4.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Dragoneye78
13/12/2015
Deutschland
Fazit : empfehlenswert, Optik chic, Kaufempfehlung
Alles in Allem eine gute Investition. Gut zu bedienen, ob mit oder ohne FB.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM204 HiFi-Microsystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM204 HiFi-Microsystem
titine45
16/10/2011
France
excellent produit
je ne regrette pas mon achat . je la recommande vivement. pratique l'utilisation de la clé usb ce qui permet d'écouter vos morceaux favoris du moment sans avoir à se faire des cd. le seul inconvénient c'est qu'elle n'affiche pas l'heure en veille .
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM204 Microchaîne hi-fi
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM204 Microchaîne hi-fi