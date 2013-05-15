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Udgået

Mikromusiksystem

MCM3000/12

3.4

| (14) Anmeldelser

Fyldig og kraftfuld lyd

Det smarte MCM3000/12-mikromusiksystem fra Philips bestemmer farten med lyd, der er detaljeret og fuld af kraftfuld bas – takket være wOOx-teknologien. Tilslut via USB Direct for at lytte til eller afspille CD'er og MP3-CD'er, og nyd den fyldige lyd, der kommer ud.

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Besat af lyd

Fyldig og kraftfuld lyd

  • 100 W

wOOx™-højttalerteknologi til dyb og kraftig bas

wOOx™-højttalerteknologi til dyb og kraftig bas

wOOx-teknologi er et revolutionerende højttalerkoncept, der giver dig mulighed for at høre og føle en virkelig dyb bas, der er mere fyldig end på noget andet lydsystem. Specielle højttalere fungerer sammen med wOOx-basmembranen, og en præcis afstemning mellem hovedenheden og diskanten sikrer en jævn overgang fra bas/mellemtone til høje frekvenser. Dobbelt ophæng og en fuldstændigt symmetrisk sandwich-konstruktion leverer en dyb og præcis bas uden hørbar forvrængning. wOOx frembringer en ualmindelig dyb og dynamisk bas ved at bruge højttalerkabinettets fulde volumen til virkelig at øge musikkens effekt.

Radio Data System til stationsoplysninger og datatjenester.

RDS (Radio Data System) lader dig stille ind på radiostationer, uden at du skal huske deres frekvenser. I standardindstillingen viser RDS stationsnavn i stedet for transmissionsfrekvensen, så det er nemt at finde den rigtige station. RDS gør det også muligt for stationerne at sende tekstbeskeder, så som nyheder og information om stationen direkte til displayet. Det bruges meget i Europa, og RDS-beskeder sendes på samme frekvens som radiostationen sendes på. Du kan vælge enten den almindelige RDS-visning (stationsnavn), eller abonnere på yderligere tekstbaserede tjenester.

Dome-diskanthøjttalere leverer detaljeret og naturlig lyd

Dome-diskanthøjttalere producerer tydelig høj- og midtfrekvent lyd, som forbedrer den samlede kvalitet af den lyd, der kommer ud af højttalerne. De giver en harmonisk blanding af uforvrænget og ren lyd i et bredt frekvensområde og detaljeret og klar vokallyd og rene instrumenttoner, hvorved der bliver balance i den samlede lyd, når de kombineres med subwoofere.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.4

ud af 5

14

Anmeldelser

2

15/05/2013

Deutschland

Deutschland

Diese Anlage ist Sehr gute Tiefe Bässe und klaren Hochton

Diese Anlage hat Sehr gute Bässe und einen Klaren Ton

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM3000 Mini Stereoanlage

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM3000 Mini Stereoanlage

09/04/2013

Deutschland

Deutschland

Sehr zu emfehlen

Im Preis-Leistung Verhältnis ist die Mini Stereoanlage ein sehr gutes Gerät.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM3000 Mini Stereoanlage

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM3000 Mini Stereoanlage

25/05/2022

France

France

Philips medarbejder

bonjours jai une Philips MCM3000 100 W

[Employee of philipsglobal] bonjours moi j'ador tout les marques meme ce model au nivaux du son rien a dire j'écout du son classic et du jazz ils ai parfait a mon gout pour ce prix oui le le recommende j'ai au qu'un bug sur le mein ils fau dire ce qui ait disable pas de dire du n'import quoi par fois il y a des gens qui ne son pas ci sognieux bref mon avis perso braos a philips ...

Fordele

rien a dire

Ulemper

pas Inconvénients

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM3000 Microchaîne

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM3000 Microchaîne

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