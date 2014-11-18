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Udgået
Fyldig og kraftfuld lyd
Det smarte Philips MCM3150-mikrolydsystem lægger stilen med lyd, der er detaljeret og fyldt med kraftfuld bas - takket være wOOx-teknologien.
CD, MP3-CD, USB, FM
120W maks., basmembran
Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.
MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.
RDS (Radio Data System) lader dig stille ind på radiostationer, uden at du skal huske deres frekvenser. I standardindstillingen viser RDS stationsnavn i stedet for transmissionsfrekvensen, så det er nemt at finde den rigtige station. RDS gør det også muligt for stationerne at sende tekstbeskeder, så som nyheder og information om stationen direkte til displayet. Det bruges meget i Europa, og RDS-beskeder sendes på samme frekvens som radiostationen sendes på. Du kan vælge enten den almindelige RDS-visning (stationsnavn), eller abonnere på yderligere tekstbaserede tjenester.
5.0
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
DinoCello
18/11/2014
Deutschland
Satte Bässe
Wir nutzen dieses Gerät seit 4 Monaten und sind rundum zufrieden. Die Bässe kommen für so kleine Boxen wirklich gut, sodass sich die Küche, (dort ist die Anlage aufgebaut) bereits als "Partyzone" entwickelt hat. Die Anschlussmöglichkeit von Handy oder Tablet ist natürlich top!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM3150 Mini Stereoanlage
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM3150 Mini Stereoanlage
klagro
02/07/2014
Deutschland
Kleine hochwertige Anlage
Die neue BTM 3160/12 ist eine kompakte Minisystemanlage macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Die Oberflächen an der Bedienseite sowie an den Lautsprecherfronten sind in Hochglanz (Klavierlackoptik), was mir sehr gut gefällt. Das Aufstellen und Anschließen der Anlage war ohne Probleme, nur die fest an den Boxen angeschlossenen Lautsprecherkabel sind etwas kurz. Im Lieferumfang sind eine einfache Wurfantenne, eine Kurzanleitung und eine Fernbedienung mit Batterien. Ausgestattet ist die Anlage mit einem CD-Laufwerk, einem Radioteil, einem USB-Anschluss, mit einer Bluetooth-Schnittstelle für kabellose Geräte und mit einer 3,5 mm Klinkenbuchse für MP3-Player und Kopfhörer. Der CD-Player spielt ohne Probleme CDs, CD-RWs und MP3-CD ab. Auch die Übertragung vom Handy per Bluetooth funktioniert tadellos. Der Klang ist nach meiner Meinung sehr gut. Man kann zwischen einigen vorprogrammierten Soundeinstellungen wählen. Die Höhen und Tiefen lassen sich leider nicht individuell einstellen und abspeichern. Was aber auch nicht unbedingt notwendig ist. Die Anlage verfügt über 150 Watt Musikleistung und die Lautsprecher sind mit w00x-Lautsprechertechnologie ausgestattet, die eine optimale Klangwiedergabe der Bässe zulässt. Fazit: Ich kann die Minianlage nur empfehlen! Toller Sound, super Ausstattung und schönes Design und das für einen guten Preis.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM3150 Mini Stereoanlage
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM3150 Mini Stereoanlage
audinet
17/12/2015
France
Bekræftet køber
Excellent
Je rechercher une micro chaine, celle-ci est excellente de par sa qualité sonore, son utilisation hyper simple, bref que tu bonheur.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM3150 Microchaîne
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM3150 Microchaîne