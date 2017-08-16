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Udgået
Nyd musik i hi-fi-kvalitet
Stor lyd fra CD'er, MP3 Link og USB Direct med dette MCM7000/12 fra Philips. Hi-fi-diskantenheder giver dig detaljeret og naturlig lyd, og med diskant- og basregulering kan du justere tonerne. Oveni det får du en flot kvalitetsfornemmelse med aluminiumskabinettet.
Hi-fi-dome-diskant
CD, USB, FM
4 Hi-Fi-drivere, 60 W
Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.
Diskant og bas er equalizer-funktioner, der kontrollerer henholdsvis lydens høje og lave frekvensniveauer. Diskanten regulerer specielt forstærkningen af de høje toner i musikken, mens bassen styrer forstærkningsniveauet af de lave toner. Ved at bruge tasterne op og ned kan lytteren nemt lægge større eller mindre vægt på de lave og høje toner, eller lade diskant og bas forblive neutrale, så de kan gengive musik i den oprindelige indstilling. Diskant- og basknapper giver dig mulighed for at lytte til din musik på den måde, som du kan lide det.
MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.
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4.3
ud af 5
14
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
rombodituono
16/08/2017
Italia
Bekræftet køber
ottimo
ottimo ascolto e facile da usare, a volte non riconosce qualche cd, ma basta spingere con i tasti giusti e parte e puoi ascoltare musica con una ottima fedeltà. ottimo rapporto qualità prezzo.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Harmony MCM7000 Sistema micro Hi-Fi Component
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Harmony MCM7000 Sistema micro Hi-Fi Component
nico05
15/07/2012
France
Satisfait
Chaine montrant une bonne puissance, une qualité de son et un design soigné. Un produit qui me donne entière satisfaction.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi
wadloper
10/02/2012
Nederland
heel goed geluid
een goed product met uitstekende geluidskwalieteiten.Zeer tevreden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Harmony MCM7000 Micro HiFi-systeem met componentontwerp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Harmony MCM7000 Micro HiFi-systeem met componentontwerp