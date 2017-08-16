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Udgået

HarmonyKomponent-hi-Fi-mikrosystem

MCM7000/12

4.3

| (14) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt

Nyd musik i hi-fi-kvalitet

Stor lyd fra CD'er, MP3 Link og USB Direct med dette MCM7000/12 fra Philips. Hi-fi-diskantenheder giver dig detaljeret og naturlig lyd, og med diskant- og basregulering kan du justere tonerne. Oveni det får du en flot kvalitetsfornemmelse med aluminiumskabinettet.

Se alle fordele

Besat af lyd

Nyd musik i hi-fi-kvalitet

  • Hi-fi-dome-diskant

  • CD, USB, FM

  • 4 Hi-Fi-drivere, 60 W

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

Diskant- og basregulering gør det nemt at indstille lave og høje toner.

Diskant og bas er equalizer-funktioner, der kontrollerer henholdsvis lydens høje og lave frekvensniveauer. Diskanten regulerer specielt forstærkningen af de høje toner i musikken, mens bassen styrer forstærkningsniveauet af de lave toner. Ved at bruge tasterne op og ned kan lytteren nemt lægge større eller mindre vægt på de lave og høje toner, eller lade diskant og bas forblive neutrale, så de kan gengive musik i den oprindelige indstilling. Diskant- og basknapper giver dig mulighed for at lytte til din musik på den måde, som du kan lide det.

MP3 Link til bærbar musikafspilning

MP3 Link til bærbar musikafspilning

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

14

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

1

16/08/2017

Italia

Italia

Bekræftet køber

ottimo

ottimo ascolto e facile da usare, a volte non riconosce qualche cd, ma basta spingere con i tasti giusti e parte e puoi ascoltare musica con una ottima fedeltà. ottimo rapporto qualità prezzo.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Harmony MCM7000 Sistema micro Hi-Fi Component

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Harmony MCM7000 Sistema micro Hi-Fi Component

15/07/2012

France

France

Satisfait

Chaine montrant une bonne puissance, une qualité de son et un design soigné. Un produit qui me donne entière satisfaction.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi

10/02/2012

Nederland

Nederland

heel goed geluid

een goed product met uitstekende geluidskwalieteiten.Zeer tevreden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Harmony MCM7000 Micro HiFi-systeem met componentontwerp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Harmony MCM7000 Micro HiFi-systeem met componentontwerp

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