ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

45 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt i brug
  • Primært billede
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt i brug
  • Primært billede

Udgået

Heritage AudioKomponent Hi-Fi-system

MCM770/12

3.4

| (10) Anmeldelser

Besat af lyd

Fordyb dig i lydkvalitet for lydentusiaster med komponent-hi-fi-systemet fra Philips, der leveres med en silkedome-diskantenhed. De elegante højttalere i træ samt et aluminiumskabinet forbedrer lydkvaliteten og sikrer præcision og kontrol.

Se alle fordele

Nyd musik i hi-fi-kvalitet

Besat af lyd

  • Dome-tweeter af silke

  • 60 W

Aluminiumskabinet giver god kvalitetsfornemmelse

Aluminiumskabinet giver god kvalitetsfornemmelse

Robust, let aluminiumskabinet, der kan modstå høje temperaturer og rust.

Komponentdesign i høj kvalitet med stander

Komponentdesign i høj kvalitet med stander

Det komponentdesignede mikrosystem leveres med en stander med fire trekantede fødder. Den kan forhindre lydforvrængning forårsaget af vibrationer, overophedning eller elektromagnetisk interferens fra forstærkeren eller CD-skuffen. Resultatet er en ren og fremragende lydgengivelse.

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.4

ud af 5

10

Anmeldelser

13/07/2023

France

France

J'aimerais pouvoir L'essayer mais plus disponible.

J'aime ce produit pour sa qualité Française. Mais plus disponible.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi

Dato for brug 2023-06-13

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi

Dato for brug 2023-06-13

17/06/2013

Nederland

Nederland

Erg blij mee.

Niets dan lof! Het is handig klein, maar prachtig geluid. Genoeg mogelijkheden in het makkelijke gebruik. Een prijswaardig apparaat.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

09/10/2011

Nederland

Nederland

een aanrader voor iedereen die van strak design en goed geluid houdt

mooi design in combinatie met gebruiksgemak en een super geluid, kortom een aanrader.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.