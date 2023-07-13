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Udgået
MCM770/12
Besat af lyd
Fordyb dig i lydkvalitet for lydentusiaster med komponent-hi-fi-systemet fra Philips, der leveres med en silkedome-diskantenhed. De elegante højttalere i træ samt et aluminiumskabinet forbedrer lydkvaliteten og sikrer præcision og kontrol.
Dome-tweeter af silke
60 W
Robust, let aluminiumskabinet, der kan modstå høje temperaturer og rust.
Det komponentdesignede mikrosystem leveres med en stander med fire trekantede fødder. Den kan forhindre lydforvrængning forårsaget af vibrationer, overophedning eller elektromagnetisk interferens fra forstærkeren eller CD-skuffen. Resultatet er en ren og fremragende lydgengivelse.
Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.
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3.4
ud af 5
10
Anmeldelser
Fredrheno
13/07/2023
France
J'aimerais pouvoir L'essayer mais plus disponible.
J'aime ce produit pour sa qualité Française. Mais plus disponible.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi
Dato for brug 2023-06-13
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi
Dato for brug 2023-06-13
Riah58
17/06/2013
Nederland
Erg blij mee.
Niets dan lof! Het is handig klein, maar prachtig geluid. Genoeg mogelijkheden in het makkelijke gebruik. Een prijswaardig apparaat.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp
radio42
09/10/2011
Nederland
een aanrader voor iedereen die van strak design en goed geluid houdt
mooi design in combinatie met gebruiksgemak en een super geluid, kortom een aanrader.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp