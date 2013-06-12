Gratis fragt fra 300 DKK
45 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
45 dages fortrydelsesret
Udgået
Besat af lyd
Fordyb dig i lydkvalitet for lydentusiaster med komponent-hi-fi-systemet fra Philips, der leveres med en silkedome-diskantenhed. De elegante højttalere i træ samt et aluminiumskabinet forbedrer lydkvaliteten og sikrer præcision og kontrol.
Dome-tweeter af silke
100 W
I lydspektret er høje og lave frekvenser forholdsvis svære at opfatte for det menneskelige øre - især ved lave lydniveauer. Ved at anvende lydstyrkefunktionen kan bas og diskant forstærkes, så du kan nyde en generelt bedre afbalanceret lydgengivelse.
Naturen leverer det bedste. Ikke mindst i form af træ. Træ besidder akustiske egenskaber, der egner sig perfekt til lydudstyr og instrumenter. Fine musikinstrumenter som f.eks. klaverer og violiner er med god grund fremstillet af træ. Af samme grund er disse højttaleres kabinet også fremstillet af træ. Nyd den flotte og realistiske lyd fra disse højttalere af træ.
En silkedome indeholder en membran af silke - et materiale, der er langt bedre sammenlignet med almindelige tweetere. Det silkemateriale, der anvendes i membranen, har overlegne lyddæmpende karakteristika, og den bløde tekstur sikrer minimal akustisk opdeling. Resultatet af lyden fra en silkedome er fyldig, varm og afspilles i et bredt frekvensområde.
Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip
4.7
ud af 5
11
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
murrrmel
12/06/2013
Deutschland
Klares Design und ausgewogener Klang
Ich benutze das HiFi-Micro-System MCM772 seit etwa 2 Jahren hauptsächlich als Computer-Soundsystem sowie manchmal als Radio und habe meine Entscheidung für dieses Gerät bisher nicht bereut. Das unaufdringliche Design gefällt, die Bedienung ist einfach und die Lautsprecher erzeugen trotz ihrer kompakten Abmessungen einen ausgewogenen aber bei Bedarf auch druckvollen Klang.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM772 Komponenten-HiFi-System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM772 Komponenten-HiFi-System
Geoclever
10/11/2017
España
Heritage Funcional Compacto y calidez en el sonido
Equipo compacto de aluminio, calidez en el sonido, elegante y cajas de palo de rosa con twitter de ceda sencillamente impecable.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system
DAVID79
17/12/2013
España
EXCELENTE
EXCELENTE SONIDO Y FACIL USO, ESPACIO REDUCIDO, SIMPLEMENTE GENIAL.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system