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Udgået

Heritage AudioKomponent Hi-Fi-system

MCM772/12

4.7

| (11) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Besat af lyd

Fordyb dig i lydkvalitet for lydentusiaster med komponent-hi-fi-systemet fra Philips, der leveres med en silkedome-diskantenhed. De elegante højttalere i træ samt et aluminiumskabinet forbedrer lydkvaliteten og sikrer præcision og kontrol.

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Nyd musik i hi-fi-kvalitet

Besat af lyd

  • Dome-tweeter af silke

  • 100 W

Lydstyrke fremhæver diskant og bas

I lydspektret er høje og lave frekvenser forholdsvis svære at opfatte for det menneskelige øre - især ved lave lydniveauer. Ved at anvende lydstyrkefunktionen kan bas og diskant forstærkes, så du kan nyde en generelt bedre afbalanceret lydgengivelse.

Træhøjttalere giver fantastisk naturlig lyd

Træhøjttalere giver fantastisk naturlig lyd

Naturen leverer det bedste. Ikke mindst i form af træ. Træ besidder akustiske egenskaber, der egner sig perfekt til lydudstyr og instrumenter. Fine musikinstrumenter som f.eks. klaverer og violiner er med god grund fremstillet af træ. Af samme grund er disse højttaleres kabinet også fremstillet af træ. Nyd den flotte og realistiske lyd fra disse højttalere af træ.

Dome-tweeter af silke, der sikrer krystalklar lyd

Dome-tweeter af silke, der sikrer krystalklar lyd

En silkedome indeholder en membran af silke - et materiale, der er langt bedre sammenlignet med almindelige tweetere. Det silkemateriale, der anvendes i membranen, har overlegne lyddæmpende karakteristika, og den bløde tekstur sikrer minimal akustisk opdeling. Resultatet af lyden fra en silkedome er fyldig, varm og afspilles i et bredt frekvensområde.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

11

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

12/06/2013

Deutschland

Deutschland

Klares Design und ausgewogener Klang

Ich benutze das HiFi-Micro-System MCM772 seit etwa 2 Jahren hauptsächlich als Computer-Soundsystem sowie manchmal als Radio und habe meine Entscheidung für dieses Gerät bisher nicht bereut. Das unaufdringliche Design gefällt, die Bedienung ist einfach und die Lautsprecher erzeugen trotz ihrer kompakten Abmessungen einen ausgewogenen aber bei Bedarf auch druckvollen Klang.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM772 Komponenten-HiFi-System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM772 Komponenten-HiFi-System

10/11/2017

España

España

Heritage Funcional Compacto y calidez en el sonido

Equipo compacto de aluminio, calidez en el sonido, elegante y cajas de palo de rosa con twitter de ceda sencillamente impecable.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

17/12/2013

España

España

EXCELENTE

EXCELENTE SONIDO Y FACIL USO, ESPACIO REDUCIDO, SIMPLEMENTE GENIAL.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

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