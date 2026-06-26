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  • Ét værktøj til komplet styling
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  • Ét værktøj til komplet styling
  • Ét værktøj til komplet styling
  • Ét værktøj til komplet styling

All-in-One TrimmerSeries 5000

MG5930/15

4.4
| (1779) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt
Ét værktøj til komplet styling
Arbejd med dit personlige look med denne alsidige trimmer, som omfatter 11 kvalitetsværktøjer til styling af ansigt, hoved og krop. Selvslibende knive i rustfrit stål holder sig lige så skarpe som den første dag med henblik på en præcis trimning.
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Til ansigt, hår og krop

Ét værktøj til komplet styling

  • 11-i-1: ansigt, hoved og krop

  • Selvslibende knive

  • BeardSense-teknologi

Alt-i-én til ansigt, hoved og krop

Denne alt-i-én trimmer tilbyder 11 værktøjer til alle dine trimningsbehov. Du får en praktisk løsning til at trimme og style dit ansigtshår, klippe hår og trimme kroppen.

Få en jævn trimning og skarpe kanter

Trimmeren og dens sæt med flere kamme tilbyder 11 længdeindstillinger fra 0,5 til 16 mm med præcisionstrin på 1 mm til kortere og længere skæg. Lav skarpe kanter, og barber kinderne, hagen og halsen glat med metaltrimmere for at fuldende dit look.

Sig farvel til kropsbehåring

Få mulighed for behagelig barbering under halsen med vores bodyshaver-tilbehør. Et unikt hudbeskyttende system passer på de følsomme områder og giver dig mulighed for en tæt barbering helt ned til 0,5 mm. Du kan også trimme kropshår med kammen til at klikke på.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

    USB-kabel

    CP1788/01
    • Kun kompatibel med USB-opladede enheder
    • Sort
    • Ledningslængde: 92 cm
    • 2 ben

    HQ87 USB-vægadapter

    CP0909/01
    • Shavere 8000/6000
    • Alt i én-trimmere 9000/7000/5000
    • Shavere 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 ben med 7,5 W adapter er velegnet til EU-lande

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.4

ud af 5

1779

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

26/06/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Virkelig godt køb !

Den er helt fantastisk , kan bruges til alt omkring klip . Opladning holder længe og utrolig driftsikker- man kan mærke det er kram .

Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000

Date of Use 2026-04-05

Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000

Date of Use 2026-04-05

13/01/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Phillips 7000 all in one

Nem at bruge og giver et flot resultat. Ligger godt i hånden. Tænd og sluk knappen kunne måske sidde anderledes. Kommer til at slukke for maskinen. 😃

Fordele

nem at bruge

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

13/05/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Perfekt multi-trimmer med alle muligheder.

Fungerer bare perfekt! Rigtig god idé med at opdele de forskellige trimmerhoveder i den medfølgende beholder, men burde måske været lavet af et andet materiale end pap. Lav det gerne i genanvendt plast så holder det både bedre og længere 😁!

Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på 2-3 trimninger af ansigtshår om ugen, hvor hver session tager 11,5 minut i gennemsnit