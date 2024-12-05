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All-in-One Trimmer Series 5000
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MG5930/15
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Alle (5)
Hvorfor tager det længere tid at oplade mit produkt end forventet?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Hvordan tilføjer/fjerner jeg tilbehør til min Philips-trimmer?
Hvorfor følger der ikke en adapter med produktet?
Hvad kan jeg bruge til at oplade mine Philips-produkter med USB-opladning?
USB-kabel
HQ87 USB-vægadapter
Min nye Philips-skægtrimmer eller -shaver tænder ikke
Min Philips-hårtrimmer/-klipper virker ikke
Min Philips-trimmer trimmer mit hår ujævnt
Min Philips-næsehårstrimmer fungerer ikke
Min hud er irriteret efter brug af Philips-trimmeren
Jeg kan ikke finde USB-adapteren/opladeren til mit Philips-produkt
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