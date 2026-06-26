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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
12-i-1: ansigt, hoved og krop
Selvslibende knive
BeardSense-teknologi
Denne alt-i-én trimmer tilbyder 12 værktøjer til alle dine trimningsbehov. Du får en praktisk løsning til at trimme og style dit ansigtshår, klippe hår og trimme kroppen.
Trimmeren og dens sæt med flere kamme tilbyder 11 længdeindstillinger fra 0,5 til 16 mm med præcisionstrin på 1 mm til kortere og længere skæg. Det smalle design af præcisionstrimmertilbehøret gør det nemt at skabe skarpe kanter og fine detaljer. Barber kinderne, hagen og halsen glat med metaltrimmeren for at fuldende dit look.
Få mulighed for behagelig barbering under halsen med vores bodyshaver-tilbehør. Et unikt hudbeskyttende system passer på de følsomme områder og giver dig mulighed for en tæt barbering helt ned til 0,5 mm. Du kan også trimme kropshår med kammen til at klikke på.
4.4
ud af 5
1779
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Muggeberg
26/06/2026
Danmark
Bekræftet køber
Virkelig godt køb !
Den er helt fantastisk , kan bruges til alt omkring klip . Opladning holder længe og utrolig driftsikker- man kan mærke det er kram .
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000
Date of Use 2026-04-05
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000
Date of Use 2026-04-05
Brutus1206
13/01/2026
Danmark
Bekræftet køber
Phillips 7000 all in one
Nem at bruge og giver et flot resultat. Ligger godt i hånden. Tænd og sluk knappen kunne måske sidde anderledes. Kommer til at slukke for maskinen. 😃
Fordele
nem at bruge
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Den skæggede
13/05/2025
Danmark
Bekræftet køber
Perfekt multi-trimmer med alle muligheder.
Fungerer bare perfekt! Rigtig god idé med at opdele de forskellige trimmerhoveder i den medfølgende beholder, men burde måske været lavet af et andet materiale end pap. Lav det gerne i genanvendt plast så holder det både bedre og længere 😁!
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Baseret på 2-3 trimninger af ansigtshår om ugen, hvor hver session tager 11,5 minut i gennemsnit