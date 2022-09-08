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NA322/00
Madlavningsvindue
RapidAir Plus-teknologi
16 madlavningsfunktioner i 1
Sparer tid og energi
Tilbered velsmagende mad med op til 90 % mindre fedt*. Den patenterede RapidAir Plus-teknologi med unikt stjerneformet design cirkulerer varm luft rundt om og gennem din mad med hurtigere luftstrøm**, hvilket sikrer jævn tilberedning indefra og ud for lækre hjemmelavede måltider.
Nu behøver du ikke at gætte. Hold øje med din mad gennem vinduet og se, hvornår den er perfekt tilberedt.
Op til 40 % af det overskydende fedt drænes væk, hvilket giver sundere måltider fulde af smag***. Kurven holder maden adskilt fra det fedt, der samler sig i bunden af airfryeren under tilberedningen.
Anmeldelser
Sammenlignet med hjemmelavede pommes frites tilberedt i en almindelig frituregryde
Sammenlignet med Philips Airfryer med RapidAir-teknologi
Kyllingelår: Op til 40 % mindre fedt sammenlignet med en rå modpart
Antallet af opskrifter kan variere fra land til land
Procenter baseret på interne laboratoriemålinger med Philips Airfryer, der tilbereder et kyllingebryst (AF-indstilling 160 °C, ingen forvarmning) eller en laksefilet (AF-indstilling 200 °C, ingen forvarmning) sammenlignet med tilberedning i en A-klasse ovn. De nøjagtige procentsatser kan variere afhængigt af produktet.
MetrixLab-test med 30 eksisterende brugere af Philips 3000 Series Airfryer, juli 2024