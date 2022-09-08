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  • Se maden blive tilberedt, nyd resultatet
  • Se maden blive tilberedt, nyd resultatet
  • Se maden blive tilberedt, nyd resultatet
  • Se maden blive tilberedt, nyd resultatet
  • Se maden blive tilberedt, nyd resultatet
  • Se maden blive tilberedt, nyd resultatet
  • Se maden blive tilberedt, nyd resultatet
  • Se maden blive tilberedt, nyd resultatet
  • Se maden blive tilberedt, nyd resultatet
  • Se maden blive tilberedt, nyd resultatet
  • Se maden blive tilberedt, nyd resultatet
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3000 SeriesAirfryer 4,2 l NA322/00

NA322/00

Se maden blive tilberedt, nyd resultatet
Gør mere end bare at stege - 16 funktioner til alt fra hurtig bagning til langsom tilberedning. Lækre hjemmelavede måltider er kun få skridt væk, og med Philips Airfryer 3000 med vindue kan du følge processen hele vejen og se, hvornår din mad er klar.
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Sprød, mør og jævnt tilberedt hver gang

Se maden blive tilberedt, nyd resultatet

  • Madlavningsvindue

  • RapidAir Plus-teknologi

  • 16 madlavningsfunktioner i 1

  • Sparer tid og energi

Hurtig og jævn tilberedning med RapidAir Plus-teknologi

Hurtig og jævn tilberedning med RapidAir Plus-teknologi

Tilbered velsmagende mad med op til 90 % mindre fedt*. Den patenterede RapidAir Plus-teknologi med unikt stjerneformet design cirkulerer varm luft rundt om og gennem din mad med hurtigere luftstrøm**, hvilket sikrer jævn tilberedning indefra og ud for lækre hjemmelavede måltider.

Praktisk madlavningsvindue, så du kan holde øje med din mad

Praktisk madlavningsvindue, så du kan holde øje med din mad

Nu behøver du ikke at gætte. Hold øje med din mad gennem vinduet og se, hvornår den er perfekt tilberedt.

Tilbered mad med mindre fedt

Tilbered mad med mindre fedt

Op til 40 % af det overskydende fedt drænes væk, hvilket giver sundere måltider fulde af smag***. Kurven holder maden adskilt fra det fedt, der samler sig i bunden af airfryeren under tilberedningen.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med hjemmelavede pommes frites tilberedt i en almindelig frituregryde

  2. Sammenlignet med Philips Airfryer med RapidAir-teknologi

  3. Kyllingelår: Op til 40 % mindre fedt sammenlignet med en rå modpart

  4. Antallet af opskrifter kan variere fra land til land

  5. Procenter baseret på interne laboratoriemålinger med Philips Airfryer, der tilbereder et kyllingebryst (AF-indstilling 160 °C, ingen forvarmning) eller en laksefilet (AF-indstilling 200 °C, ingen forvarmning) sammenlignet med tilberedning i en A-klasse ovn. De nøjagtige procentsatser kan variere afhængigt af produktet.

  6. MetrixLab-test med 30 eksisterende brugere af Philips 3000 Series Airfryer, juli 2024