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3000 Series Airfryer 4,2 l NA322/00
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NA322/00
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Hvordan bruger jeg forudindstillinger på min Philips Airfryer?
Skal jeg fjerne gummiproppen fra min Philips Airfryer-gryde?
Hvorfor bipper min Philips Airfryer under tilberedningen?
Hvordan fjerner jeg kurven i min Philips Airfryer fra gryden?
Der kommer en lugt af plastik fra min Philips Airfryer
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On/off-knappens lys på min Philips Airfryer slukker ikke
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