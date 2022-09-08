Procentsatser baseret på interne laboratoriemålinger med Philips frituregryder, der tilbereder et kyllingebryst (AF-indstilling 160 °C, ingen forvarmning) eller en laksefilet (AF-indstilling 200 °C, ingen forvarmning) i forhold til en traditionel A-klasse ovn. De nøjagtige procentsatser kan variere fra produkt til produkt.