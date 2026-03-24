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3000 Series Airfryer 6,2 l NA331/00
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NA331/00
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EU Declaration of Conformity - English (US)
NA32x, NA33x, NA34x Important Information Manual
Alle (16)
Der kommer en lugt af plastik fra min Philips Airfryer
Hvor er model- og serienummeret på min Philips Airfryer?
Hvilken type bageform kan jeg bruge i min Philips Airfryer?
Hvordan og hvornår skal jeg bruge olie i Philips Airfryer?
Hvilke typer frosne pommes frites kan jeg lave i min Philips Airfryer?
Airfryer-tilbehørBagekit XXL
Tilbehør til Airfryer 6,2 l, 8,3 l, 9 l2-lags madlavningssæt
Tilbehør til Airfryer 6,2 l, 8,3 l, 9 lMorgenmadssæt
Tilbehør til Airfryer 6,2 lGrillsæt
Min Philips HomeID-app lukkede eller gik ned
Min Philips Airfryer findes ikke på listen over enheder i HomeID-appen
Min Philips Airfryer fungerer ikke eller tænder ikke
Der kommer hvid røg ud af min Philips Airfryer
Maden fra min Philips Airfryer er ikke sprød eller som forventet
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