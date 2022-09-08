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NA342/00
Madlavningsvindue
RapidAir Plus-teknologi
16 madlavningsfunktioner i 1
Sparer tid og energi
Tilbered velsmakende mat med opptil 90 % mindre fett*. Den patenterte RapidAir Plus-teknologien med unikt stjerneformet design sirkulerer varmluft rundt og gjennom maten med raskere luftstrøm**, noe som sikrer jevn tilberedning innvendig og utvendig for å lage deilige hjemmelagde måltider.
Nu behøver du ikke at gætte. Hold øje med din mad gennem vinduet og se, hvornår den er perfekt tilberedt.
Op til 40 % af det overskydende fedt drænes væk, hvilket resulterer i sundere måltider fulde af smag***. Kurven holder maden adskilt fra det fedt, der samler sig i bunden af airfryeren under tilberedningen.
Anmeldelser
Sammenlignet med hjemmelavede pomfritter tilberedt i en traditionel frituregryde
Sammenlignet med Philips Airfryer med Rapid Air-teknologi
Kyllingelår: Op til 40 % mindre fedt sammenlignet med en rå modpart
Antal opskrifter kan variere fra land til land
Procentsatser baseret på interne laboratoriemålinger med Philips frituregryder, der tilbereder et kyllingebryst (AF-indstilling 160 °C, ingen forvarmning) eller en laksefilet (AF-indstilling 200 °C, ingen forvarmning) i forhold til en traditionel A-klasse ovn. De nøjagtige procentsatser kan variere fra produkt til produkt.
MetrixLab-test med 30 eksisterende brugere af Philips 3000 Series Airfryer, juli 2024