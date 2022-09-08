Se maden blive tilberedt, nyd resultatet

Gør mere end bare at stege - 16 funktioner til alt fra hurtig bagning til langsom tilberedning. Lækre hjemmelavede måltider er kun få skridt væk, og med Philips Airfryer 3000 med vindue kan du følge processen hele vejen og se, hvornår din mad er klar.