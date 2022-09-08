2 stablede kurve, dobbelt kapacitet

Ekstra stor dobbeltstablet Airfryer på 10 l med to kurve på 5 l. Vores Airfryer i familiestørrelse kan nemt rumme op til 1,4 kg pommes frites, 2 kg grøntsager eller 24 kyllingelår. Du kan også nemt lægge en hel kylling på 1,2 kg i hver 5 l kurv.