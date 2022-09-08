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  • Dobbelt kapacitet, fylder 45% mindre
  • Dobbelt kapacitet, fylder 45% mindre
  • Dobbelt kapacitet, fylder 45% mindre
  • Dobbelt kapacitet, fylder 45% mindre
  • Dobbelt kapacitet, fylder 45% mindre
  • Dobbelt kapacitet, fylder 45% mindre
  • Dobbelt kapacitet, fylder 45% mindre
  • Dobbelt kapacitet, fylder 45% mindre
  • Dobbelt kapacitet, fylder 45% mindre
  • Dobbelt kapacitet, fylder 45% mindre
  • Dobbelt kapacitet, fylder 45% mindre
  • Dobbelt kapacitet, fylder 45% mindre
  • Dobbelt kapacitet, fylder 45% mindre
  • Dobbelt kapacitet, fylder 45% mindre
  • Dobbelt kapacitet, fylder 45% mindre
  • Dobbelt kapacitet, fylder 45% mindre
  • Dobbelt kapacitet, fylder 45% mindre
  • Dobbelt kapacitet, fylder 45% mindre
  • Dobbelt kapacitet, fylder 45% mindre
  • Dobbelt kapacitet, fylder 45% mindre

Airfryer 4000 Series Stacked Dual BasketAirfryer 4000 Series Stacked Dual Basket NA461/00

NA461/00

Dobbelt kapacitet, fylder 45% mindre
Vores dobbeltstablede Airfryer med kurv tilbereder to komplette måltider på én gang, samtidig med at du sparer plads. Og hvad er endnu bedre, så er måltiderne altid sprøde og møre – takket være den lodrette RapidAir-teknologi.
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To retter tilberedt perfekt og klar på samme tid

Dobbelt kapacitet, fylder 45% mindre

  • Optager 45 % mindre plads

  • 2 stablede kurve, dobbelt så mange måltider

  • Sprød og ensartet tilberedt med Rapid Air-teknologi

  • Tilbered 2 retter, der er klar på samme tid

Det stablede design fylder halvt så meget på køkkenbordet

Det stablede design fylder halvt så meget på køkkenbordet

Vores kompakte, dobbeltstablede Airfryer gør det nemt at tilberede enkle og lækre måltider og fylder 45 % mindre på køkkenbordet.*

2 stablede kurve, dobbelt kapacitet

2 stablede kurve, dobbelt kapacitet

Ekstra stor dobbeltstablet Airfryer på 10 l med to kurve på 5 l. Vores Airfryer i familiestørrelse kan nemt rumme op til 1,4 kg pommes frites, 2 kg grøntsager eller 24 kyllingelår. Du kan også nemt lægge en hel kylling på 1,2 kg i hver 5 l kurv.

Sprødt og ensartet tilberedt med op til 90 % mindre fedt**

Sprødt og ensartet tilberedt med op til 90 % mindre fedt**

Nyd perfekt sprøde og møre måltider takket være den lodrette RapidAir-teknologi. Varm luft fra toppen cirkulerer rundt om maden for at sikre ensartet tilberedning hver gang.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med andre Philips Airfryers

  2. Sammenlignet med hjemmelavede pommes frites tilberedt i en normal frituregryde

  3. Intern laboratoriemåling NA46x med laks og kyllingebryst i forhold til at bruge af en klasse A-ovn. Resultaterne kan variere afhængigt af opskriften