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NA461/00
Optager 45 % mindre plads
2 stablede kurve, dobbelt så mange måltider
Sprød og ensartet tilberedt med Rapid Air-teknologi
Tilbered 2 retter, der er klar på samme tid
Vores kompakte, dobbeltstablede Airfryer gør det nemt at tilberede enkle og lækre måltider og fylder 45 % mindre på køkkenbordet.*
Ekstra stor dobbeltstablet Airfryer på 10 l med to kurve på 5 l. Vores Airfryer i familiestørrelse kan nemt rumme op til 1,4 kg pommes frites, 2 kg grøntsager eller 24 kyllingelår. Du kan også nemt lægge en hel kylling på 1,2 kg i hver 5 l kurv.
Nyd perfekt sprøde og møre måltider takket være den lodrette RapidAir-teknologi. Varm luft fra toppen cirkulerer rundt om maden for at sikre ensartet tilberedning hver gang.
Anmeldelser
Sammenlignet med andre Philips Airfryers
Sammenlignet med hjemmelavede pommes frites tilberedt i en normal frituregryde
Intern laboratoriemåling NA46x med laks og kyllingebryst i forhold til at bruge af en klasse A-ovn. Resultaterne kan variere afhængigt af opskriften