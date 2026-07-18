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  • Steg, grill, bag... og damp også!
  • Steg, grill, bag... og damp også!
  • Steg, grill, bag... og damp også!
  • Steg, grill, bag... og damp også!
  • Steg, grill, bag... og damp også!
  • Steg, grill, bag... og damp også!
  • Steg, grill, bag... og damp også!
  • Steg, grill, bag... og damp også!
  • Steg, grill, bag... og damp også!
  • Steg, grill, bag... og damp også!
  • Steg, grill, bag... og damp også!
  • Steg, grill, bag... og damp også!
  • Steg, grill, bag... og damp også!
  • Steg, grill, bag... og damp også!
  • Steg, grill, bag... og damp også!

Philips Airfryer 5000 med damp 7,2LPhilips Airfryer 5000 med damp 7,2L NA543/00

NA543/00

5
| (13) Anmeldelser
Steg, grill, bag... og damp også!
Nyd det hele, fra bløde bao-boller, gylden sprød kylling til lækker laks. Oplev en verden af nye teksturer med Philips Airfryer 5000 Series med damp.
Se alle fordele

Damp, airfry eller prøv begge dele på samme tid!

Steg, grill, bag... og damp også!

  • Damp-teknologi for flere næringsstoffer

  • Steamfry-funktion for sprød og saftig perfektion

  • Automatisk SteamClean-funktion for nem rengøring

  • RapidAir Plus-teknologi for jævnt tilberedte måltider hver gang

  • Madlavningsvindue for bekvemmelighed

Perfekt damp til mør, lækker tekstur

Perfekt damp til mør, lækker tekstur

Bløde dumplings, møre grøntsager og smagfuld fisk - alt tilberedt i vores airfryer med dampfunktion. Den tilfører den perfekte mængde damp uden at gøre maden blød og bevarer op til 87 % af næringsstofferne.****

Sprød udenpå, saftig indeni – Kraften fra Steamfry

Sprød udenpå, saftig indeni – Kraften fra Steamfry

Nu kan du få det bedste fra begge verdener. Airfry og damp samtidigt for en gylden sprødhed udenpå og saftig mørhed indeni. Perfekt til gyldne kanelsnegle, sprødt bagt brød, saftigt kylling og grøntsager på et helt nyt niveau. Slut med brændt eller halvrå mad.******

Nem rengøring

Nem rengøring

Fedtaflejringen i kurven blødgøres og er lettere at fjerne med vores automatiske SteamClean-funktion.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

13

Anmeldelser

4
3
2
1

18/07/2026

Italia

Italia

Friggitrice ad aria e vapore

Bellissima friggitrice ad aria con cottura a vapore, la capienza è eccezionale in quanto in una volta sola si riescono a cucinare grandi quantità di cibo. Il materiale è ottimo, di buona qualità, ben salda, utile anche il bottoncino per staccare il cestello interno così da essere più leggero. Il rumore è quasi inesistente, molto silenziosa sia della cottura normale ed anche quella a vapore. I cibi cotti con qualsiasi modalità vengono benissimo e sono buonissimi, se volete fare un investimento di questo tipo, fatelo!!

Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

10/07/2026

Italia

Italia

Capiente e pratica

Sto usando questa friggitrice da qualche settimana e mi sto trovando molto bene. È semplicissima da usare. La funzione di cottura al vapore è ottima! Mantiene gli alimenti morbidi all’interno senza rinunciare alla croccantezza esterna! Il cestello è molto capiente e soprattutto facilissimo da lavare! Per la cottura ha tempi più rapidi rispetto al formo tradizionale. È un prodotto che consiglio assolutamente

Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

30/06/2026

Italia

Italia

Ottima friggitrice ad aria, con diverse funzionalità

Dopo quasi due mesi di utilizzo, posso dire che questa Airfryer Series 5000 da 7.2l di Philips mi ha davvero convinto. La capacità è uno dei suoi punti di forza: riesco a preparare tranquillamente pasti per 4-6 persone in una sola volta, senza dover fare più cotture. Il cibo viene sempre bene, croccante fuori e morbido dentro. I display è semplice da usare e dopo un paio di utilizzi ci si prende subito la mano. Una cosa che ho apprezzato tanto è il programma di autopulizia: aiuta soprattutto quando rimangono incrostazioni sul cestello, perché le ammorbidisce poi si pulisce molto più facilmente. Un altro punto a favore è la varietà di funzioni disponibili: oltre a friggere ad aria, permette di arrostire, cuocere al forno, grigliare, cuocere a vapore, riscaldare e altro ancora. È davvero versatile e si adatta a tante preparazioni diverse. L’unica cosa da tenere presente è che non è piccolissima, quindi su un piano cucina ridotto si fa notare. Però, considerando quanto la sto usando, per me ne vale assolutamente la pena. Ormai ha praticamente sostituito il forno.￼

Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med pommes frites tilberedt i en konventionel frituregryde

  2. Baseret på interne laboratorietests, Philips Airfryers; tilberedning af kyllingebryst (160C uden forvarmning) eller laksefilet (200C, uden forvarmning) vs. brug af en A-klasse ovn. De nøjagtige procenter kan variere fra produkt til produkt.

  3. vs Philips Airfryers med RapidAir-teknologi

  4. Ekstern laboratoriemåling, baseret på C-vitaminindhold i broccoli.

  5. Antallet af opskrifter kan variere fra land til land

  6. Sammenligning baseret på tilberedning af en hel kylling i 80 minutter ved brug af damp- og airfrying-funktion vs. airfryer-funktion