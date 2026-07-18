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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
NA543/00
Damp-teknologi for flere næringsstoffer
Steamfry-funktion for sprød og saftig perfektion
Automatisk SteamClean-funktion for nem rengøring
RapidAir Plus-teknologi for jævnt tilberedte måltider hver gang
Madlavningsvindue for bekvemmelighed
Bløde dumplings, møre grøntsager og smagfuld fisk - alt tilberedt i vores airfryer med dampfunktion. Den tilfører den perfekte mængde damp uden at gøre maden blød og bevarer op til 87 % af næringsstofferne.****
Nu kan du få det bedste fra begge verdener. Airfry og damp samtidigt for en gylden sprødhed udenpå og saftig mørhed indeni. Perfekt til gyldne kanelsnegle, sprødt bagt brød, saftigt kylling og grøntsager på et helt nyt niveau. Slut med brændt eller halvrå mad.******
Fedtaflejringen i kurven blødgøres og er lettere at fjerne med vores automatiske SteamClean-funktion.
5.0
ud af 5
13
Anmeldelser
MariaRitaM
18/07/2026
Italia
Del af kampagnen
Friggitrice ad aria e vapore
Bellissima friggitrice ad aria con cottura a vapore, la capienza è eccezionale in quanto in una volta sola si riescono a cucinare grandi quantità di cibo. Il materiale è ottimo, di buona qualità, ben salda, utile anche il bottoncino per staccare il cestello interno così da essere più leggero. Il rumore è quasi inesistente, molto silenziosa sia della cottura normale ed anche quella a vapore. I cibi cotti con qualsiasi modalità vengono benissimo e sono buonissimi, se volete fare un investimento di questo tipo, fatelo!!
Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
LorenaS
10/07/2026
Italia
Del af kampagnen
Capiente e pratica
Sto usando questa friggitrice da qualche settimana e mi sto trovando molto bene. È semplicissima da usare. La funzione di cottura al vapore è ottima! Mantiene gli alimenti morbidi all’interno senza rinunciare alla croccantezza esterna! Il cestello è molto capiente e soprattutto facilissimo da lavare! Per la cottura ha tempi più rapidi rispetto al formo tradizionale. È un prodotto che consiglio assolutamente
Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
GaiaB
30/06/2026
Italia
Del af kampagnen
Ottima friggitrice ad aria, con diverse funzionalità
Dopo quasi due mesi di utilizzo, posso dire che questa Airfryer Series 5000 da 7.2l di Philips mi ha davvero convinto. La capacità è uno dei suoi punti di forza: riesco a preparare tranquillamente pasti per 4-6 persone in una sola volta, senza dover fare più cotture. Il cibo viene sempre bene, croccante fuori e morbido dentro. I display è semplice da usare e dopo un paio di utilizzi ci si prende subito la mano. Una cosa che ho apprezzato tanto è il programma di autopulizia: aiuta soprattutto quando rimangono incrostazioni sul cestello, perché le ammorbidisce poi si pulisce molto più facilmente. Un altro punto a favore è la varietà di funzioni disponibili: oltre a friggere ad aria, permette di arrostire, cuocere al forno, grigliare, cuocere a vapore, riscaldare e altro ancora. È davvero versatile e si adatta a tante preparazioni diverse. L’unica cosa da tenere presente è che non è piccolissima, quindi su un piano cucina ridotto si fa notare. Però, considerando quanto la sto usando, per me ne vale assolutamente la pena. Ormai ha praticamente sostituito il forno.￼
Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer Serie 5000 da 7.2L con cottura a vapore NA543/00 Friggitrice ad aria
Sammenlignet med pommes frites tilberedt i en konventionel frituregryde
Baseret på interne laboratorietests, Philips Airfryers; tilberedning af kyllingebryst (160C uden forvarmning) eller laksefilet (200C, uden forvarmning) vs. brug af en A-klasse ovn. De nøjagtige procenter kan variere fra produkt til produkt.
vs Philips Airfryers med RapidAir-teknologi
Ekstern laboratoriemåling, baseret på C-vitaminindhold i broccoli.
Antallet af opskrifter kan variere fra land til land
Sammenligning baseret på tilberedning af en hel kylling i 80 minutter ved brug af damp- og airfrying-funktion vs. airfryer-funktion