EasySlide-skinne designet til sikker og nemmere udtrækning af kurven

Uanset om du kun har én hånd fri eller har brug for hurtig adgang under madlavning, gør vores patenterede EasySlide Rail-teknologi******* det nemmere end nogensinde før at tjekke, ryste eller tilsætte ingredienser. Glidemekanismen er designet til høj komfort og sikkerhed og glider nemt og sikkert, hvilket sikrer, at kurven altid forbliver lodret og stabil på skinnerne. Sammenlignet med at placere den varme kurv på en bordplade reducerer den risikoen for forbrændinger, hvilket giver mere sikker og nemmere madlavning.