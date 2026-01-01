Søgeord

    Steg, grill, bag... og brug også damp!

      Philips Airfryer 5000 Series med damp og skinne 7,2 l Airfryere

      NA547/07

      Steg, grill, bag... og brug også damp!

      Nyd det hele, fra silkebløde bao, sprød kylling, til lækker laks. Åbn op for en verden af nye teksturer med Philips Airfryer 5000 Series med damp.

      Se alle fordelene

      Steg, grill, bag... og brug også damp!

      Damp, airfry eller prøv begge på samme tid!

      • Dampteknologi bevarer flere næringsstoffer
      • Steamfry-funktion giver sprøde og saftige resultater
      • Automatisk SteamClean-funktion til nem rengøring
      • Førsteklasses skinne til ubesværet glidning
      • RapidAir Plus-teknologi til ensartet tilberedte måltider hver gang
      Perfekt damp til mør, lækker tekstur

      Perfekt damp til mør, lækker tekstur

      Bløde dumplings, møre grøntsager og krydret fisk, alt sammen lavet i vores Airfryer med dampfunktion. Den tilfører den perfekte mængde damp uden at gøre maden våd og blød, så den bevarer op til 87 % af næringsstofferne.****

      Sprød på udenpå, saftig på indeni – fordelen ved steamfry

      Sprød på udenpå, saftig på indeni – fordelen ved steamfry

      Nu kan du få det bedste fra begge verdener. Airfry og damp på samme tid, så du får en gylden og sprød overflade på udenpå og saftig mørhed indeni. Perfekt til gyldne kanelboller, sprødt bagt brød, saftig kylling og lækre grøntsager. Slut med at brænde maden på eller undertilberede den.******

      Rengøring på den nemme måde

      Rengøring på den nemme måde

      Fedtaflejringerne i kurven blødgøres og er nemmere at fjerne med vores automatiske SteamClean-funktion.

      EasySlide-skinne designet til sikker og nemmere udtrækning af kurven

      EasySlide-skinne designet til sikker og nemmere udtrækning af kurven

      Uanset om du kun har én hånd fri eller har brug for hurtig adgang under madlavning, gør vores patenterede EasySlide Rail-teknologi******* det nemmere end nogensinde før at tjekke, ryste eller tilsætte ingredienser. Glidemekanismen er designet til høj komfort og sikkerhed og glider nemt og sikkert, hvilket sikrer, at kurven altid forbliver lodret og stabil på skinnerne. Sammenlignet med at placere den varme kurv på en bordplade reducerer den risikoen for forbrændinger, hvilket giver mere sikker og nemmere madlavning.

      Tilbered hurtigere, altid med perfekte resultater

      Tilbered hurtigere, altid med perfekte resultater

      Slut med at brænde maden på eller undertilberede den. RapidAir Plus-teknologien med sit unikke stjerneformede design lader varm luft cirkulere hurtigere rundt om og gennem ingredienserne***, ensartet tilberedt hver gang med op til 90 % mindre fedt.*

      Den helt rigtige størrelse til dine daglige behov

      Den helt rigtige størrelse til dine daglige behov

      Tilbereder op til 1,4 kg grøntsager, 10 kyllingelår, 6 laksefileter eller 9 muffins.

      Det er ikke nødvendigt at trække kurven ud for at tjekke din mad!

      Det er ikke nødvendigt at trække kurven ud for at tjekke din mad!

      Nu behøver du ikke længere gætte: Hold øje med maden gennem vinduet, og se, hvornår den er færdig.

      Keramisk belægning

      Keramisk belægning

      Næste generation af vores belægning uden PFAS: Non-stick, holdbar, ridsefast overflade og nem at rengøre.​

      En helt ny verden af variation

      En helt ny verden af variation

      Vælg mellem 21 måder at lave mad på – fra bagning og grill til dampning og genopvarmning. Indstillingerne går helt ned til 40 °C og så længe som 24 timer til dehydrering og fermentering.

      Uendelig inspiration i HomeID-appen

      Uendelig inspiration i HomeID-appen

      Mere end 10.000 lækre opskrifter til din Airfryer med nem trinvis vejledning *****

      Pladsbesparende med aftagelig vandtank

      Pladsbesparende med aftagelig vandtank

      Når der ikke er behov for dampning, skal du blot fjerne tanken for at spare plads på køkkenbordet.

      Tilbered hurtigere, spar tid og strøm

      Tilbered hurtigere, spar tid og strøm

      Tilbered mad op til 50 % hurtigere, og spar op til 70 % strøm, når du tilbereder mad med en Philips Steam Airfryer i stedet for din ovn.**

      Støjsvag drift

      Støjsvag drift

      Ingen støjende forstyrrelser – hav samtaler eller lyt til musik, mens din airfryer damper, griller og bager.

      Tekniske specifikationer

      • Oprindelsesland

        Fremstillet i
        Kina

      • Tekniske specifikationer

        Effekt-
        2000 W
        Spænding
        220-240 V
        Frekvens
        50 Hz
        Antal i pakke
        1
        Batteriprodukt
        Nej

      • Generelle specifikationer

        Primært materiale
        Metal
        Sekundært materiale
        Plast
        Farve
        Guld
        Kapacitet
        7,2 l
        Varmebestandig
        Ja
        Skridsikre "fødder"
        Ja
        Gennemsigtigt låg
        Ja
        Interface
        Digital
        Ledningslængde
        1 m
        Opbevaring af ledning
        Nej
        Holde varm-funktion
        Ja
        Programmer
        12
        Madlavningsmetode
        Steg, rist, gril, bag, one pot-tilberedning , lynsteg, sauter, tilbered fra frost, genopvarm, optø, dehydrer, ristet brød, hold varm, gryderet, fermenter, confit
        Antal kurve
        1
        Aftagelig kurv
        Ja
        Tidsinterval
        0 min – 24 timer
        Temperaturområde
        40-200 °C
        Fjernbetjening
        Nej
        Teknologi
        RapidAir Plus
        Indbygget tænd/sluk-knap
        Ja
        Auto-sluk
        Ja
        Justerbar termostat
        Ja
        Strømindikator
        Ja
        Cool-touch-håndtag
        Ja
        Tåler opvaskemaskine
        Ja
        Temperaturindikator
        Ja
        Kølervæg, skab
        Ja
        Maks. temperatur
        200 ℃
        Relateret tilbehør 1
        Grillsæt
        Relateret tilbehør 2
        Bagesæt
        Keramisk belægning
        Ja
        Garanti
        2 år
        Enkelt eller dobbelt kurv
        Enkelt kurv
        Tilslutningsmuligheder
        Nej

      • Vægt og mål

        Produktets længde
        457 mm
        Produktets bredde
        334 mm
        Produktets højde
        320 mm
        Produktets vægt
        8,9 kg
        Produktmål
        457 × 334 × 320 mm
        Emballagelængde
        520 mm
        Emballagebredde
        372 mm
        Emballagehøjde
        370 mm
        Emballagens vægt
        2,2 kg
        Emballagens mål
        520 × 372 × 370 mm

      • Holdbarhed

        Etui
        Bæredygtig emballage
        Manuel
        100 % genanvendelig

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

      • *Sammenlignet med pommes frites tilberedt i en normal frituregryde
      • **Baseret på intern laboratoriemåling, Philips-airfryere, tilberedning af kyllingebryst (160 °C ingen forvarmning) eller laksefilet (200 °C, ingen forvarmning) i forhold til brug af en oven i klasse A. Nøjagtige procentangivelser kan variere afhængigt at produkt.
      • ***I forhold til Philips-airfryere med RapidAir-teknologi
      • ****Uafhængig laboratoriemåling, baseret på indhold af C-vitamin i broccoli.
      • *****Antallet af opskrifter kan variere alt efter land
      • ******Sammenligning baseret på tilberedning af en hel kylling i 80 minutter ved hjælp af damp- og airfryer-funktionen i forhold til kun airfryer-funktionen
      • *******EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156), RU (2016111110), US (10448786).

