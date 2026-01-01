NA547/07
Steg, grill, bag... og brug også damp!
Nyd det hele, fra silkebløde bao, sprød kylling, til lækker laks. Åbn op for en verden af nye teksturer med Philips Airfryer 5000 Series med damp.Se alle fordelene
Bløde dumplings, møre grøntsager og krydret fisk, alt sammen lavet i vores Airfryer med dampfunktion. Den tilfører den perfekte mængde damp uden at gøre maden våd og blød, så den bevarer op til 87 % af næringsstofferne.****
Nu kan du få det bedste fra begge verdener. Airfry og damp på samme tid, så du får en gylden og sprød overflade på udenpå og saftig mørhed indeni. Perfekt til gyldne kanelboller, sprødt bagt brød, saftig kylling og lækre grøntsager. Slut med at brænde maden på eller undertilberede den.******
Fedtaflejringerne i kurven blødgøres og er nemmere at fjerne med vores automatiske SteamClean-funktion.
Uanset om du kun har én hånd fri eller har brug for hurtig adgang under madlavning, gør vores patenterede EasySlide Rail-teknologi******* det nemmere end nogensinde før at tjekke, ryste eller tilsætte ingredienser. Glidemekanismen er designet til høj komfort og sikkerhed og glider nemt og sikkert, hvilket sikrer, at kurven altid forbliver lodret og stabil på skinnerne. Sammenlignet med at placere den varme kurv på en bordplade reducerer den risikoen for forbrændinger, hvilket giver mere sikker og nemmere madlavning.
Slut med at brænde maden på eller undertilberede den. RapidAir Plus-teknologien med sit unikke stjerneformede design lader varm luft cirkulere hurtigere rundt om og gennem ingredienserne***, ensartet tilberedt hver gang med op til 90 % mindre fedt.*
Tilbereder op til 1,4 kg grøntsager, 10 kyllingelår, 6 laksefileter eller 9 muffins.
Nu behøver du ikke længere gætte: Hold øje med maden gennem vinduet, og se, hvornår den er færdig.
Næste generation af vores belægning uden PFAS: Non-stick, holdbar, ridsefast overflade og nem at rengøre.
Vælg mellem 21 måder at lave mad på – fra bagning og grill til dampning og genopvarmning. Indstillingerne går helt ned til 40 °C og så længe som 24 timer til dehydrering og fermentering.
Mere end 10.000 lækre opskrifter til din Airfryer med nem trinvis vejledning *****
Når der ikke er behov for dampning, skal du blot fjerne tanken for at spare plads på køkkenbordet.
Tilbered mad op til 50 % hurtigere, og spar op til 70 % strøm, når du tilbereder mad med en Philips Steam Airfryer i stedet for din ovn.**
Ingen støjende forstyrrelser – hav samtaler eller lyt til musik, mens din airfryer damper, griller og bager.
